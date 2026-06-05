¿Quién fue el Indio Solari? La leyenda del rock argentino que murió tras luchar con el Parkinson

Durante la mañana de este viernes 5 de junio, la Policía y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informaron que el artista argentino Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como Indio Solari, falleció a los 77 años tras luchar contra el Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso.

Como fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos, Carlos Alberto Solari fue uno de los músicos más populares de la historia de Argentina, pues siempre se caracterizó por congregar grandes multitudes en sus conciertos.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, escribió en redes Eduardo Federico Beilinson, más conocido como Skay Beilinson, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Esto se debe a que el Indio Solari fundó Los Redondos en 1976 junto con su socio creativo y guitarrista, Skay Beilinson. Posteriormente, el grupo lideró las ventas de discos hasta su disolución en diciembre del 2001 y todavía se mantiene como una de las agrupaciones de música popular más exitosas y convocantes de la historia de Argentina.

¿Quién fue el Indio Solari?

Tras brillar como cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el intérprete, compositor e ícono del rock argentino siguió reuniendo, con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a miles de personas en conciertos que se convertían en fiestas populares al aire libre, con seguidores que llegaban desde distintas ciudades del país.

Por lo tanto, debido a su estilo poético, críptico y metafórico, las letras de las canciones del Indio Solari forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, que repiten algunas de sus estrofas en conversaciones, consignas políticas, pintadas callejeras, banderas en las canchas de futbol y hasta en la decoración de buses en Argentina.

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Ante este escenario, tras conocerse que el Indio Solari falleció luego de una larga lucha contra el Parkinson, sus seguidores convocaron a una “misa ricotera”, el ritual contracultural más grande del rock argentino, caracterizado por las multitudinarias e históricas peregrinaciones de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lamentablemente para el Indio, debido a los primeros síntomas del Parkinson, su último concierto tuvo lugar en el 2017, en la ciudad de Olavarría, ante casi 300 mil personas. Sin embargo, en los años siguientes participó en las actuaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado de forma virtual o por medio de grabaciones.

Ícono del rock argentino

Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, Carlos Alberto Solari tuvo múltiples trabajos antes de establecerse en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde comenzó a componer y cantar con Los Redondos en medio del clima represivo de la dictadura militar, que castigó con fuerza todas las expresiones culturales.

No obstante, su propuesta artística y el contenido político y social de sus canciones siguieron reuniendo grandes multitudes en megaconciertos al aire libre, a los que llegaban seguidores de todo el país, en una especie de ritual del rock argentino. Por ello, este movimiento popular atraviesa un momento de tristeza por la muerte del Indio.