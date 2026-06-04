“Guatemala sabe golpear y jugar al futbol”: Las declaraciones de Koubek, entrenador de Chequia

La selección de República Checa enfrentará al combinado de Guatemala este jueves 4 de junio a las 18.00 horas en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey. Será el último partido amistoso de los checos previo a su debut en la Copa Mundial del 2026, donde compartirán el Grupo A con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Aunque Chequia disputará la mayoría de sus partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 en México —en Guadalajara frente a Corea del Sur y en Ciudad de México contra el Tri—, la federación checa decidió jugar su último amistoso en el noreste de Estados Unidos, a mil kilómetros de Atlanta, donde se enfrentará a Sudáfrica.

Asimismo, su último partido amistoso de preparación será contra un rival inédito, debido a que las selecciones de República Checa y Guatemala se enfrentarán por primera vez en la historia. Por ello, el compromiso representa un desafío táctico para los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien busca reconstruir su proyecto.

"Jugar contra República Checa, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros. Debemos cuidar mucho nuestra imagen y nuestro prestigio", afirmó Tena antes de partir a Estados Unidos, donde también enfrentará a la selección de Ecuador el domingo 7 de junio en Columbus, Ohio.

República Checa en EE. UU.

24 horas antes de enfrentar a Guatemala, el entrenador checo Miroslav Koubek dijo que la selección de República Checa viajó con espíritu competitivo y la aspiración de superar la fase de grupos. "No vamos a participar. Queremos pasar de ronda", aseveró el técnico, de 74 años, quien antes de dirigir a Chequia estuvo en el Viktoria Pilsen.

Sin embargo, Koubek mencionó que, tras clasificarse por medio de la repesca, Chequia vuelve a un Mundial después de 20 años de ausencia, y que ello se debe a la fortaleza del plantel, ya que es un equipo unido. Prueba de ello es que los jugadores decidieron asistir juntos al Yankee Stadium, en Nueva York, para presenciar un partido de beisbol.

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"Como estamos aquí, en Nueva York, fuimos a ver a los Yankees y fue genial. Fue una actividad muy agradable que decidimos realizar, y fue estupendo que estuvieran los 26 jugadores. Justo antes de un torneo como este, es bueno tener algo con lo que podamos reírnos y fortalecer al grupo de nuevo. Creo que fue todo un éxito", agregó.

A su vez, el entrenador aseguró que la mayoría del cuerpo técnico decidió compensar la falta de sueño y quedarse en el hotel para descansar. Por ello, la actividad en Nueva York fue prácticamente exclusiva para los futbolistas, quienes están a siete días de disputar una Copa del Mundo por primera vez en sus carreras y demostrar su capacidad.

📸 Wednesday's training session ahead of the last friendly match against Guatemala before the #FIFAWorldCup starts 🇺🇸



🇨🇿🆚🇬🇹 at the Sports Illustrated Stadium, New Jersey, on Friday, June 5, kick-off at 2:00 CET. pic.twitter.com/Q0WSq41dgp — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 3, 2026

Koubek sobre Guatemala

Antes de su debut mundialista contra Corea del Sur en Guadalajara, Jalisco, la selección de República Checa enfrentará a Guatemala en su último partido de preparación. Este encuentro podría servir al director técnico checo, Miroslav Koubek, para probar tácticas y jugadores sin la presión de sumar puntos o comprometer la clasificación.

"Guatemala es un rival que sabe golpear y jugar al futbol; son buenos con el balón. Jugaron muy bien contra la selección de Estados Unidos en la Copa Oro, por ejemplo. Sé que hemos tenido otros rivales más fuertes, pero este equipo sabe jugar al futbol y seguramente será un rival muy interesante y difícil", añadió el entrenador, de 74 años.

"Los guatemaltecos son jugadores técnicos y, sobre todo en la fase ofensiva, son peligrosos e inesperados. Para Chequia, nuestra rutina europea debería hablar por sí sola y nuestras armas pueden funcionar contra ellos. No podemos prescindir de ellas; siempre tenemos que tenerlas en nuestro arsenal cuando entramos a la batalla", concluyó.