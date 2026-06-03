De vuelta a la realidad: Haití golea a Nueva Zelanda y expone las carencias de Tim Payne

Luego de desarrollar la mayor parte de su carrera lejos de los focos internacionales, el neozelandés Tim Payne se ha convertido en uno de los futbolistas más conocidos de la Copa Mundial del 2026 gracias a una campaña viral surgida en Argentina, que ha movilizado a millones de aficionados en apoyo de la selección de Nueva Zelanda.

Hasta el pasado 27 de mayo, el lateral del Wellington Phoenix solo era conocido en Oceanía, donde ha construido una trayectoria sólida y discreta, alejada de la atención mediática que suele acompañar a las estrellas del futbol. Sin embargo, su realidad cambió cuando los usuarios de redes sociales lo eligieron como protagonista del Mundial.

Tim pasó de tener 5 mil a 3 millones de seguidores en Instagram, al punto que el fenómeno en torno al neozelandés ha generado videos e incluso una canción viral titulada "No Payne, No Gain" (Sin dolor no hay ganancia), que ha sido compartida por aficionados de todo el mundo, quienes presentan al defensor como el héroe del Mundial 2026.

No obstante, a pesar de su reciente popularidad en las plataformas digitales, el principal objetivo de Payne es conseguir la primera victoria de Nueva Zelanda en un Mundial, dado que en las dos ediciones anteriores en las que clasificó, la selección neozelandesa sufrió tres derrotas en España de 1982 y sumó tres empates en Sudáfrica del 2010.

Haití devuelve a la realidad a Tim Payne

Previo a su debut en la Copa Mundial del 2026, la selección de Nueva Zelanda decidió disputar dos partidos amistosos de preparación: uno contra Haití y otro contra Inglaterra, ya que los rivales de los kiwis en el Grupo G serán Bélgica, Egipto e Irán, tres combinados caracterizadas por un estilo ofensivo basado en la posesión del balón.

Nueva Zelanda enfrentó a Haití el martes 2 de junio ante 21 mil espectadores en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, con la esperanza de mostrar al mundo a su nueva estrella digital: Tim Payne. Sin embargo, el defensor fue incapaz de evitar la goleada de su selección, que recibió cuatro tantos del conjunto caribeño.

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La fama inesperada de Tim Payne no evitó que el lateral del Wellington Phoenix fuera superado por su sector en buena parte de las acciones que terminaron en gol para Haití, cuya selección volverá a disputar un Mundial tras más de medio siglo, ya que su última participación fue en Alemania de 1974, donde sufrió tres derrotas consecutivas.

A pesar de ello, el respaldo de la afición neozelandesa no cesó durante los 90 minutos, debido a que los aficionados están ilusionados por el regreso de su selección a una Copa del Mundo y por el repentino apoyo que han recibido a escala internacional, principalmente por contar entre sus filas con la nueva estrella viral: El defensor Tim Payne.

La viralidad de Tim Payne

"Venimos a conocerlo, a alentarlo. Trajimos escrita la letra de la canción oficial de Tim Payne. Aquí estamos, bancándolo a muerte", agregó el argentino Julián Calderón, uno de los aficionados que acudió al estadio en Florida para apoyar al lateral del Wellington Phoenix, quien se ha mostrado muy agradecido con la comunidad latinoamericana.

"Yo lo sigo desde el principio; cuando tenía 250 mil seguidores; cuando llegué era campo", agregó el fanático entre risas y con un mate en la mano, quien esperaba "poder regalarle" la bebida al protagonista de la Copa Mundial del 2026, que, en escasos días, se ha convertido en el jugador más popular del torneo, por encima de varias estrellas.