Guatemala ante República Checa: Los últimos resultados de la Bicolor frente a rivales europeos

La selección de Guatemala, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, disputará un partido amistoso frente a la mundialista República Checa el próximo jueves 4 de junio, a las 18.00 horas, en el Sports Illustrated Stadium, un recinto multipropósito con capacidad para 25 mil espectadores ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

La selección nacional llega a este partido amistoso tras varios meses para el olvido. Esto se debe a que, luego de quedar fuera de la Copa Mundial del 2026 en noviembre del 2025, Guatemala ha disputado dos partidos en lo que va del año y perdió ambos: 1-0 ante Canadá, el sábado 17 de enero, y 7-0 frente a Argelia, el viernes 21 de marzo.

Por su parte, República Checa llega a tras encadenar cinco victorias consecutivas ante San Marino, Gibraltar, Irlanda, Dinamarca y Kosovo. Además, ya se prepara para la Copa del Mundo, en la que integrará el Grupo A junto con Corea del Sur, Sudáfrica y México, uno de los países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Ante este panorama, el partido amistoso entre Guatemala y República Checa, en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey, despierta gran interés entre los aficionados de la Bicolor, principalmente porque la Azul y Blanco rara vez enfrenta a las selecciones europeas o a los países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA).

Los últimos resultados de la Bicolor frente a rivales UEFA

Islandia 1-0 Guatemala - 13 de enero del 2024

El primer partido del 2024 para la selección dirigida por Luis Fernando Tena se disputó el sábado 13 de enero en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida. Por lo tanto, en el estadio del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), la Azul y Blanco enfrentó a Islandia, una selección caracterizada entonces por su disciplina táctica.

Aunque la selección de Guatemala completó un primer tiempo destacado, con buen futbol y pasajes en los que sometió a Islandia en su propia área, no logró reflejar ese dominio en el marcador. Frente a este escenario, a diez minutos del final, el delantero islandés Ísak Þorvaldsson anotó el único gol del partido para conseguir la victoria.

Lea más: ¿Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial del 2030? El guiño de su entrenador a la estrella de Portugal

Israel 7-0 Guatemala - 15 de noviembre del 2018

Aunque Israel es un Estado soberano de Asia occidental, su selección nacional compite en la UEFA desde 1994, por lo que la FIFA la considera un rival europeo. Ante esta situación, Guatemala enfrentó al combinado israelí el pasado 15 de noviembre del 2018 en el Estadio Tel Avichail, ubicado en Netanya, una ciudad de la llanura de Sharón.

En ese partido, la Bicolor cayó 7-0 y sufrió una de las derrotas más abultadas de su historia a nivel internacional. El resultado evidenció las secuelas de la suspensión impuesta a la Federación Nacional de Futbol entre septiembre del 2016 y agosto del 2018, período en el que la selección permaneció inactiva en competencias oficiales.

Armenia 7-1 Guatemala - 28 de mayo del 2016

Hace una década, Guatemala sufrió una derrota por 7-1 ante Armenia en un amistoso disputado en el StubHub Center, de Los Ángeles. En aquella ocasión, Paulo César Motta, entonces portero de Municipal, fue uno de los jugadores más cuestionados tras el juego debido a la cantidad de goles recibidos y a varios errores durante el partido.

La selección de Guatemala abrió el marcador al minuto 7 con un tiro libre ejecutado por Carlos "El Pescado" Ruiz. Sin embargo, el combinado de Armenia reaccionó con contundencia y el mediocampista Henrikh Mkhitaryan, entonces jugador del Borussia Dortmund de Alemania, fue la figura del encuentro al marcar tres goles en 30 minutos.