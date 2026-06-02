¿El nuevo Maradona? Así juega Simón Escobar, la joya de 16 años que podría debutar con Argentina

Durante la mañana de este 2 de junio, el entrenador Lionel Scaloni anunció que, además de los futbolistas que viajaron para disputar la Copa Mundial 2026, se incorporaron seis jugadores para participar en los dos amistosos previos al torneo: Joaquín Freitas, Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Agustín Giay y Simón Escobar.

El nombre más destacado en la lista de sparrings es Simón Escobar, lateral de Vélez Sarsfield de 16 años que, según Scaloni, tiene posibilidades de debutar con Argentina en los amistosos previos al Mundial. De concretarse, se convertiría en el segundo jugador más joven de la historia en vestir la albiceleste, solo por detrás de Diego Maradona.

Nacido el 17 de julio del 2009 en la provincia de Buenos Aires, Simón Escobar fue incluido por Lionel Scaloni en el grupo de refuerzos que viajó junto con la selección para participar en los entrenamientos y los dos partidos de preparación antes del debut mundialista: el sábado 6 de junio contra Honduras y el martes 9 de junio frente a Islandia.

Ante esta situación, en ese primer partido, que se disputará en el Kyle Field, en Texas, Simón Escobar tendrá 16 años, 10 meses y 20 días, y quedará por detrás del récord que ostenta Diego Maradona, quien en 1977 jugó contra Hungría con 16 años, 3 meses y 28 días. De esa forma, la plusmarca permanecerá intacta desde hace casi cinco décadas.

A punto de hacer historia con Argentina

Conforme a lo expuesto por el reconocido periodista deportivo Gastón Edul, especializado en la cobertura de la Albiceleste, Simón Escobar llega con credenciales propias, dado que fue capitán de la selección sub-17 en el Campeonato Sudamericano, en el que Argentina se consagró subcampeona tras caer por 4-0 ante Colombia en la final.

Durante ese torneo, disputado en abril del 2026, Simón Escobar llamó la atención de varios clubes europeos, ya que, con sus 1.85 metros de estatura y pese a desempeñarse como lateral izquierdo, también puede jugar como enganche o mediocampista por derecha, como lo ha demostrado con Vélez Sarsfield en la Primera División de Argentina.

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Según TyC Sports, uno de los principales canales deportivos de Argentina, Simón Escobar llegó a Vélez a los siete años, donde fue campeón en Novena y Octava División. Se desempeñó como lateral, aunque también jugó como volante e incluso como enganche, lo que le permitió ascender rápidamente en las divisiones del futbol argentino.

Firmó su primer contrato profesional con Vélez en noviembre del 2025, con vigencia hasta diciembre del 2027, por lo que se convirtió en el tercer jugador más joven de la institución en debutar en Primera División, con 16 años, 9 meses y 16 días. Solo quedó por detrás de Alex Verón y Gianluca Prestianni, quien actualmente milita en Portugal.

Los más jóvenes de Argentina

La lista de jugadores que debutaron con la selección de Argentina antes de cumplir los 18 años es muy corta y no incluye al astro argentino Lionel Messi, quien debutó en un amistoso de la Albiceleste contra Hungría con 18 años, 1 mes y 24 días. Así, Simón Escobar podría superar a su ídolo, con quien ya compartió algunos entrenamientos.

Diego Maradona: 16 años, 3 meses y 28 días. Ernesto Brown: 17 años, 6 meses y 12 días. Jorge Cecchi: 17 años, 6 meses y 19 días. Gottlob Weiss: 17 años, 8 meses y 11 días. Franco Mastantuono: 17 años, 9 meses y 22 días.