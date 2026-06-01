Senegal y Alemania: Las últimas dos pruebas de Estados Unidos previo a la Copa Mundial del 2026

Durante la tarde del pasado domingo 31 de mayo, la selección de los Estados Unidos enfrentó a su similar de Senegal en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, donde casi 74 mil espectadores presenciaron la penúltima prueba de EE. UU. antes del inicio de la Copa Mundial del 2026 en Norteamérica.

Los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino consiguieron la victoria por 3-2, pero el triunfo despertó más dudas que certezas, ya que, después de tomar ventaja de 2-0 en el marcador, los senegaleses lograron empatar el encuentro. Sin embargo, el delantero del AS Monaco de Francia, Folarin Balogun, anotó el gol definitivo.

EE. UU. es una de las tres sedes del próximo Mundial, junto con México y Canadá, y compartirá el Grupo D con las selecciones de Paraguay, Australia y Turquía. De manera que, en el papel, el conjunto de las Barras y las Estrellas es uno de los favoritos para quedarse con el liderato del grupo y avanzar tranquilamente a los dieciseisavos de final.

No obstante, a once días de su debut mundialista en Los Ángeles, California, el cuadro estadounidense aún tiene mucho por mejorar, y lo aprendido en el compromiso contra Senegal deberá aplicarse en la última prueba antes de la Copa del Mundo: Alemania, selección a la que se medirá el próximo sábado 6 de junio en Chicago, Illinois.

¿En qué falló EE. UU. contra Senegal?

Los primeros 40 minutos fueron completamente favorables para Estados Unidos y estuvieron dominados por tres futbolistas: el defensor Sergiño Dest, el mediocampista ofensivo Christian Pulisic y el delantero Ricardo Pepi, quienes participaron en las dos anotaciones de EE. UU, al minuto 7 y 20, ante los aficionados de Carolina del Norte.

Sin embargo, a pesar del gol de Senegal en el último minuto de la primera mitad, todo parecía apuntar a una victoria tranquila de Estados Unidos, hasta que llegaron los cambios. El entrenador argentino Mauricio Pochettino realizó diez sustituciones durante el descanso y el equipo que disputó la segunda parte fue completamente diferente.

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Estados Unidos perdió la ventaja de dos goles debido a fallas tácticas y de concentración de los suplentes, quienes salieron al campo con exceso de confianza. Ante esta situación, el equipo bajó la intensidad, se volvió predecible y adoptó una postura pasiva que fue aprovechada por Senegal, que consiguió el empate diez minutos después.

La mala gestión de los cambios defensivos fue evidente, ya que, en lugar de asegurar el resultado, EE. UU. terminó invitando al rival a atacar. Afortunadamente para los locales, Senegal permitió centros cómodos al área y disparos frontales, por lo que Folarin Balogun, quien ingresó en sustitución de Pepi, fue capaz de rescatar la victoria.

Alemania: La última prueba

La selección de EE. UU. enfrentará a Alemania el próximo sábado 6 de junio, a las 12.30 horas, en el Soldier Field, de Chicago, Illinois, con la esperanza de que los suplentes del técnico argentino Mauricio Pochettino sean capaces de mostrar una mejor versión ante su afición, que sueña con alcanzar las semifinales de un Mundial por segunda vez.

Según el entrenador de Estados Unidos, la selección de Alemania se caracteriza por un juego basado en la disciplina táctica, enfocado en el posicionamiento cuidadoso, la coordinación colectiva y la ejecución de planes metódicos por encima de las acciones impulsivas, de manera que será una gran prueba final para EE. UU. antes del Mundial.