Por el Mundial: México fortalecerá sus fronteras con el apoyo de perros detectores guatemaltecos

Durante la mañana de este 29 de mayo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) anunciaron que México implementó un plan especial de inspección de productos agroalimentarios con binomios caninos, ante el aumento de viajeros previsto por el Mundial del 2026.

Conforme a lo expuesto por el OIRSA, la medida, que utiliza equipos integrados por un perro entrenado y su manejador, busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades por medio de equipaje y mercancías en puntos fronterizos y turísticos, especialmente en las tres sedes mundialistas del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió quince binomios caninos procedentes de Guatemala, República Dominicana, Honduras y Costa Rica; de manera que todos los equipos fueron asignados a oficinas de inspección en Tamaulipas, Quintana Roo y Nuevo León.

Ante esta situación, el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México explicó que el despliegue forma parte de una estrategia preventiva ante la llegada estimada de 5 millones de turistas internacionales durante la Copa Mundial del 2026, un flujo que incrementa el riesgo de ingreso de productos sin control sanitario.

México refuerza controles con perros detectores de Guatemala

De acuerdo con el Senasica y el OIRSA, debido a que los binomios caninos funcionan como una sola unidad, basada en una relación de confianza, empatía y lealtad, debían ser certificados en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), en Tecámac, Estado de México, para identificar los productos que representan un riesgo para la nación.

Dadas las circunstancias, las inspecciones de los binomios caninos se efectuarán principalmente en cruces fronterizos terrestres y aeropuertos, por medio de controles no intrusivos destinados a detectar amenazas para la sanidad agroalimentaria de México, incluidos alimentos transportados en equipaje o mercancías sin control fitosanitario.

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Por lo tanto, los binomios caninos efectuarán tareas de revisión en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en cruces terrestres y en aeropuertos de alta afluencia, con presencia en áreas donde se concentra el tránsito de pasajeros y mercancías, pues el perro aporta sus sentidos y el manejador, la estrategia y el análisis.

Por esa razón, el director general del Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, destacó que la colaboración internacional busca fortalecer todas las acciones preventivas ante el aumento del flujo turístico. "Las plagas y enfermedades no conocen fronteras", señaló el funcionario, tras remarcar que la prevención es el mecanismo más efectivo.

Equipos de Guatemala

Según el Senasica, todos los equipos están capacitados y certificados en el Centro de Adiestramiento Canino. Por ello, hasta el momento, llegaron seis de República Dominicana, cuatro de Guatemala, cuatro de Honduras y uno de Costa Rica, especializado en la detección de drogas, armas, explosivos y papel moneda en aeropuertos.

Por su parte, en representación de los manejadores del OIRSA, el oficial guatemalteco Adonías Orozco afirmó que para el grupo es un honor integrarse temporalmente a las tareas del Senasica y asumió el compromiso de responder a la misión asignada, en la que pondrán “todo su esfuerzo” para cumplir los objetivos sanitarios del despliegue.