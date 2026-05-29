Toluca vs. Tigres: Fecha, horario y por dónde ver la final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026

Por primera vez desde la edición del 2022, la final de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) será completamente mexicana, dado que el Toluca y los Tigres intentarán conquistar el principal torneo de clubes de la región durante la noche del próximo sábado 30 de mayo.

El ganador de la Copa de Campeones clasificará al Mundial de Clubes del 2029 y a la Copa Intercontinental, programada para septiembre del 2026, por lo que la final se disputará a partido único en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, debido al mejor rendimiento de los Diablos Rojos durante la competencia.

Esta será la sexta final internacional del Toluca y la primera desde el 2014, cuando cayó ante Cruz Azul por la regla de los goles marcados como visitante. Sin embargo, los Diablos Rojos tienen dos Copas de Campeones en sus vitrinas, gracias a los títulos obtenidos en 1968 frente al Transvaal, de Surinam, y en el 2003 contra Morelia, de México.

Por otro lado, esta será la quinta final para Tigres, que, de las cuatro anteriores, solo ganó una: la del 2020 contra Los Ángeles FC. Mientras que, en el 2016 cayó ante América, en el 2017 perdió frente a Pachuca y en el 2019 fue derrotado por Monterrey, su máximo rival. Por ello, ese enfrentamiento es conocido como el Clásico Regio.

Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

En la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, Toluca y Tigres se enfrentarán a partido único. Si no hay un ganador al término de los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de quince minutos cada uno. De persistir el empate, el campeón se definirá en una tanda de penaltis, como ocurrió en la edición del 2018.

La gran final de la Copa de Campeones de la Concacaf se jugará el próximo sábado 30 de mayo del 2026 en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, a las 18 horas de Guatemala. El partido podrá verse en Centroamérica, excepto en Panamá, por medio de Disney+, servicio de transmisión de video por suscripción.

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Tigres será el primer rival mexicano del Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, dado que en los octavos de final, los Diablos Rojos eliminaron a San Diego FC por un marcador global de 6-3; en los cuartos de final superaron a Los Ángeles Galaxy por 7-2, y en las semifinales vencieron al cuadro de Los Ángeles FC por 5-2.

Por su parte, al igual que Toluca, Tigres enfrentó únicamente a rivales estadounidenses en las primeras fases de la competición. En los octavos de final superó a FC Cincinnati por un marcador global de 5-4; en los cuartos de final eliminó a Seattle Sounders por la regla del gol de visita, y en las semifinales venció a Nashville SC por 2-0.

¿Por qué la final se jugará en Toluca?

Aunque Tigres sumó más puntos que Toluca, el club de Nuevo León será visitante en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Esto se debe al porcentaje de puntos obtenidos y a la diferencia de goles, ya que, aunque los felinos acumularon más unidades que los Diablos Rojos, también disputaron dos partidos más que su rival.

Al ser campeón del Torneo Clausura 2025 y el mejor ubicado en la temporada 2024-25 de la Liga MX, Toluca avanzó directamente a los octavos de final. Por su parte, como Tigres clasificó como el segundo mejor equipo de la tabla general de la primera división mexicana, tuvo que enfrentar al Forge FC, de Canadá, en la primera ronda.