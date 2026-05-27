Chikungunya en EE. UU: ¿Qué estados podrían convertirse en nuevos focos de la enfermedad?

Conforme a lo expuesto por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la agencia pública de la Unión Europea cuya misión principal es identificar y evaluar enfermedades infecciosas, en lo que va del 2026 se han registrado cerca de 33 mil casos sintomáticos de chikungunya en el mundo y nueve muertes.

Los expertos de la ECDC alertan de que el aumento global de las temperaturas, especialmente en Sudamérica y Estados Unidos, podría facilitar la expansión del virus hacia regiones templadas de Europa y Centroamérica, donde hasta hace poco la transmisión de esta enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos era improbable.

“Actualmente, 139 países son zonas de riesgo para el virus chikungunya. Bajo los modelos de cambio climático, el virus se expandirá hacia el norte, en regiones templadas, especialmente en EE. UU. y Europa”, declaró Ye Xu, investigador de la Universidad de Zhejiang y autor de estudios publicados en la revista Fronteras en Microbiología Celular.

Ante esta situación, el nuevo estudio de Ye Xu concluye que el aumento de las temperaturas podría ampliar los hábitats de los mosquitos y, con ello, las zonas de riesgo de chikungunya en todo el mundo, lo que provocaría fiebre alta, dolores musculares y articulares intensos, cefalea, fatiga, náuseas y erupciones cutáneas en miles de personas.

Chikungunya en EE. UU.

Aunque el chikungunya no es endémico en EE. UU, se registran casos importados en viajeros procedentes de regiones tropicales y subtropicales, por lo que el estudio de Ye Xu advierte de que el virus, transmitido por mosquitos, podría ampliar su distribución debido al aumento de las temperaturas y a los cambios en las condiciones climáticas.

“Las condiciones socioeconómicas y el sistema de salud influyen, ya que reducen la distribución del patógeno. Un ejemplo es la malaria, que consideramos una enfermedad tropical, aunque en el siglo XX estaba presente en EE. UU, pero fue erradicada de las zonas templadas”, declaró el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

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Dadas las circunstancias, los modelos climáticos utilizados por Ye Xu proyectan una expansión hacia el norte bajo distintos escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), con posibles zonas afectadas en el noreste de Estados Unidos, ya que estos mosquitos son una especie urbana muy adaptada al entorno humano.

Frente a este escenario, el estudio concluye que limitar el calentamiento global y reforzar la preparación sanitaria podría reducir el riesgo de expansión del virus y de futuros brotes en la región, dado que el chikungunya se caracteriza principalmente por fiebre muy alta y dolores articulares intensos que pueden obligar a la persona a encorvarse.

Enfermedad importada por viajeros

A pesar de que el chikungunya en Estados Unidos es principalmente una enfermedad importada por viajeros, con casos locales muy raros, la mayoría de los casos reportados corresponden a personas en el noreste del país, como Pensilvania, Vermont, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey.

Asimismo, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, aunque hasta el momento no se han reportado casos de chikungunya en los estados de Nuevo Hampshire y Rhode Island, el aumento de las temperaturas y la presencia del mosquito en esta región convierten la transmisión local en un riesgo creciente.