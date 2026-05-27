¿Candidatos al título? Ronald Koeman anuncia a los convocados de Países Bajos para el Mundial

Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, el director técnico neerlandés Ronald Koeman definió la nómina de 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial del 2026 en América con la selección de Países Bajos, encabezada por el centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, y el defensa central del Liverpool, Virgil van Dijk.

En la Copa del Mundo 2026, la selección de Países Bajos compartirá el Grupo F con Japón, Suecia y Túnez. Por lo tanto, con Virgil van Dijk como capitán y referente, además de figuras como Nathan Aké y Cody Gakpo, la Oranje apunta a ser una de las candidatas al campeonato mundial, junto con Inglaterra, Francia, Argentina y España.

Esto se debe a que la nómina de la Naranja Mecánica no presenta grandes sorpresas entre las ausencias, aunque sí algunas convocatorias inesperadas, como las de Marten de Roon, quien regresa a la selección después de casi dos años ausente, y Crysencio Summerville, para quien será el debut absoluto con el combinado mayor.

Asimismo, se cree que la incorporación de Mats Wieffer, quien no fue convocado para la última Eurocopa y solo disputó un partido en las eliminatorias mundialistas, responde a la convocatoria de tres futbolistas recién recuperados de sus respectivas lesiones y que llegarán faltos de ritmo, como Memphis Depay, Justin Kluivert y Guus Til.

El calendario de Países Bajos

Antes de su debut en la Copa del Mundo, la selección de Países Bajos disputará dos partidos amistosos: contra Argelia, el miércoles 3 de junio, y ante Uzbekistán, el lunes 8 de junio, con el objetivo de prepararse y permitir que Koeman evalúe jugadores, pruebe nuevas tácticas y mejore la forma física del equipo sin la presión de perder puntos.

Sin embargo, la Naranja Mecánica debutará en la Copa Mundial del 2026 el 14 de junio ante la selección de Japón, selección que ha consolidado su posición como potencia dominante en Asia y se ha convertido en un competidor respetado en el ámbito internacional, debido a la rápida evolución técnica y táctica de los Samuráis.

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Posteriormente, la Oranje enfrentará al combinado de Suecia en la ciudad de Houston, Texas, el sábado 20 de junio, en lo que seguramente será su partido más físico, dado que la escuadra sueca se caracteriza por un futbol más directo y vertical, con sistemas agresivos para complicar a las defensas rivales y beneficiar a sus atacantes.

Por último, para cerrar la fase de grupos, los dirigidos por Ronald Koeman enfrentarán a la selección de Túnez en la ciudad de Dallas, Texas, el jueves 25 de junio. Por lo tanto, según el técnico neerlandés, las Águilas de Cartago destacan por su organización defensiva, disciplina táctica y estilo basado en un bloque sólido y el juego colectivo.

La lista completa de Países Bajos

Arqueros:

Mark Fleken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton)

Defensores:

Nathan Aké (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jan Paul van Hecke (Brighton)

Jurriën Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mediocampistas:

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Marten de Roon (Atalanta)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Olympique de Marsella)

Mats Wieffer (Brighton)

Delanteros: