México vrs. Sudáfrica en la CDMX: ¿Cuándo será el partido inaugural de la Copa Mundial del 2026?

Por primera vez en la historia de los mundiales, un enfrentamiento se repetirá en el partido inaugural de una Copa del Mundo, debido a que, 16 años después de haberse enfrentado en el Soccer City Stadium, ubicado en la ciudad de Johannesburgo, las selecciones de México y Sudáfrica volverán a medirse en un duelo inaugural.

Esto se debe a que, aunque en el pasado —desde 1934 hasta 1962— solía haber varios partidos simultáneos el primer día del torneo, el formato moderno destaca a una sola pareja desde la reestructuración del campeonato. Por lo tanto, antes del 2026 nunca se había repetido la misma pareja de equipos en un partido inaugural de un Mundial.

En el 2010, durante la inauguración del torneo en Sudáfrica, el partido terminó 1-1 tras las anotaciones del centrocampista sudafricano Lawrence Tshabalala y del defensor mexicano Rafael Márquez, quien actualmente es auxiliar técnico del entrenador Javier Aguirre, de manera que sigue siendo parte de este proyecto deportivo mexicano.

Ahora México, como país anfitrión junto con EE. UU. y Canadá, abrirá la Copa Mundial del 2026 contra la selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca-Banorte), por lo que este encuentro será histórico, dado que el inmueble albergará su tercer duelo inaugural mundialista y reafirmará su relevancia entre las sedes.

¿Cuándo será el juego inaugural del Mundial 2026?

La Selección de México disputará el partido inaugural de la Copa Mundial del 2026 el próximo jueves 11 de junio, a las 13.00 horas de Guatemala, cuando enfrente al cuadro de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, frente a casi 87 mil espectadores que abarrotarán la capital mexicana con la esperanza de presenciar un gran partido.

Frente a este escenario, México es el rey de las inauguraciones mundialistas, ya que ha sido protagonista del partido inaugural en ocho ocasiones: siete ya disputadas, en 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 y el 2010, y una por jugar en el 2026, por lo que también es la única nación en disputar cuatro partidos inaugurales de forma consecutiva.

Lea más: ¿Qué son los Acuerdos de Abraham? Trump busca ampliar esta serie de pactos bilaterales

Asimismo, conforme a lo expuesto por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el partido inaugural de la Copa Mundial de 1970 entre las selecciones de México y la Unión Soviética fue el que registró la mayor asistencia, con 107 mil 160 personas en el Estadio Azteca, en la primera Copa del Mundo organizada por México.

Sin embargo, aunque la Selección de México ha disputado el partido inaugural de una Copa Mundial en ocho ocasiones diferentes, solo Italia en 1934, Brasil en 1950, Suecia en 1958, Inglaterra en 1966 y Argentina en 1990 han jugado tanto el encuentro inaugural como la final del mismo torneo, algo que la escuadra mexicana no ha conseguido.

El partido inaugural de la #CopaMundialFIFA 2026:



México v Sudáfrica — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

Una Copa del Mundo sin precedentes

De acuerdo con el entrenador mexicano Javier Aguirre, con el Grupo A definido —Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa—, México se prepara para vivir “una Copa del Mundo sin precedentes”, al jugar en casa, frente a su afición y con la ilusión de hacer historia en el 2026, 40 años después del último Mundial organizado por el país.

Por lo tanto, luego del partido inaugural entre México y Sudáfrica, a las 13.00 horas de Guatemala del próximo jueves 11 de junio, las selecciones de Corea del Sur y República Checa se medirán ese mismo día, a las 20.00 horas, pero el encuentro se disputará en el Estadio Akron, de las Chivas, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.