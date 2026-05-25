Rumbo a su sexta Copa del Mundo: La evolución de Messi y Cristiano en los álbumes del Mundial

A pesar de que el portugués Cristiano Ronaldo es dos años mayor que el argentino Lionel Messi, ambos astros tuvieron su debut mundialista en la edición de Alemania 2006, hace dos décadas, por lo que la Copa del Mundo del 2026 será el sexto y, probablemente, el último Mundial de quienes son considerados los mejores de la historia.

La Copa Mundial del 2026 será la última oportunidad del luso de conquistar el principal torneo internacional oficial de futbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo, algo que el rosarino consiguió en la edición de Catar 2022, luego de haber fallado en la gran final de Brasil 2014, al caer 1-0 ante la selección de Alemania.

Frente a este escenario, para muchos Leo Messi es el mejor futbolista de toda la historia, por encima de Ronaldo, simplemente porque tiene una Copa del Mundo, de manera que el astro portugués podría igualar al argentino en la próxima edición del Mundial, que se llevará a cabo en México, EE.UU, y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Dadas las circunstancias, considerando que esta será la sexta Copa del Mundo de ambas estrellas, los dos han sido figuras dentro del álbum oficial del Mundial, que desde el 2006 cuenta con las estampas de Messi y Ronaldo, al punto de que sus últimas fotografías han alcanzado precios altísimos en los mercados de reventa a nivel internacional.

La evolución de Ronaldo y Messi

Alemania 2006

En la que ha sido, por el momento, la mejor participación mundialista de Cristiano Ronaldo con Portugal, al conseguir el cuarto puesto, el luso debutó en el álbum de la Copa del Mundo a los 21 años. Así lo hizo también Messi, quien a sus 19 años fue tomado en cuenta por Argentina para la fase de grupos, antes de caer en cuartos de final.

Messi y Ronaldo en el álbum de la Copa Mundial en Alemania 2006. (Foto Prensa Libre: Panini)

Sudáfrica 2010

En la edición de Sudáfrica 2010, un Lionel Messi de 21 años volvió a quedar eliminado con Argentina en los cuartos de final, mientras que Cristiano Ronaldo, de 23 años y que venía de conseguir un cuarto lugar en la Copa Mundial anterior, quedó fuera en los octavos de final, en lo que, según él, ha sido una de sus más grandes decepciones.

Messi y Ronaldo en el álbum de la Copa Mundial en Sudáfrica. (Foto Prensa Libre: Panini)

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Brasil 2014

Las dos estrellas de la liga española llegaban al Mundial de Brasil 2014 con la esperanza de conquistar su primera Copa del Mundo. Sin embargo, aunque ninguno lo consiguió, el argentino estuvo más cerca, dado que tras la eliminación de Portugal en la fase de grupos, la Albiceleste llegó hasta la final, pero fue derrotada por Alemania.

Messi y Ronaldo en el álbum de la Copa Mundial en Brasil. (Foto Prensa Libre: Panini)

Rusia 2018

Por primera vez en la historia, los dos astros de la Primera División española fueron eliminados en la misma ronda de una Copa del Mundo, ya que Argentina cayó derrotada ante la eventual campeona Francia y Portugal fue superada por Uruguay, ambos en los octavos de final, por lo que las ilusiones de sus fanáticos se iban apagando.

Messi y Ronaldo en el álbum de la Copa Mundial en Rusia. (Foto Prensa Libre: Panini)

Catar 2022

Tras la eliminación de Portugal en cuartos de final a manos de Marruecos, el camino quedó libre para que la escuadra argentina de Lionel Messi alcanzara su tercera Copa del Mundo. El rosarino fue elegido Balón de Oro del Mundial de Catar 2022 y, para muchos, este fue el momento en el que la Pulga se separó del Bicho a nivel de selección.

Messi y Ronaldo en el álbum de la Copa Mundial en Catar. (Foto Prensa Libre: Panini)

Norteamérica 2026

Ahora, Ronaldo, a sus 41 años, y Messi, a sus 39, han dejado de competir en el futbol europeo y están conscientes de que esta será su última Copa del Mundo. ¿Será el bicampeonato de Argentina o la primera estrella de Portugal? El tiempo lo dirá, pero el legado e impacto de estas figuras quedarán para siempre en los corazones de miles.