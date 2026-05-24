¿Cuándo sale la convocatoria de México para el Mundial? Las posibles estrellas de Javier Aguirre

Después de conquistar la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos, la afición de la Selección Mexicana quedó un poco más tranquila y aumentaron las esperanzas de dejar atrás las malas actuaciones del Tricolor en la Copa Mundial de Catar 2022 y en la Copa América 2024, debido a que en ambos torneos no logró superar la primera ronda.

Con el entrenador mexicano Javier Aguirre al mando del combinado azteca, apoyado por la experiencia del futuro director técnico de México, Rafa Márquez, por el momento hay 55 jugadores presentes en la última convocatoria del Tricolor, por lo que el amistoso ante Australia del próximo sábado 30 de mayo podría definir la lista final.

Debido a que México, junto con los Estados Unidos y Canadá, será uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial del 2026, el Tricolor buscará superar lo conseguido en las ediciones de 1970 y 1986, cuando también fue local y firmó las mejores actuaciones mundialistas de toda su historia, al alcanzar los cuartos de final en ambas ocasiones.

La Copa Mundial del 2026 hará vibrar al mundo del futbol desde el jueves 11 de junio hasta el sábado 18 de julio, con 48 selecciones divididas en 12 grupos en busca del título que defenderá la Selección de Argentina, campeona en la edición de Catar 2022 luego de vencer a Francia en la gran final y eliminar a México en la fase de grupos.

Ilusión renovada

La Selección de México afrontará la Copa Mundial del 2026 con la ilusión renovada y el respaldo de su gente, ya que partirá como cabeza de serie del Grupo A, un privilegio que no solo simboliza su peso histórico en la región, sino también el impulso que ha recuperado el equipo mexicano bajo la dirección de Javier Aguirre y Rafael Márquez.

Conforme a lo expuesto por medios mexicanos, desde la llegada de Aguirre, México ha recuperado su carácter competitivo y su identidad dentro del campo. Además, el título obtenido en la Copa Oro 2025 devolvió la confianza a una selección que ahora apunta alto, consciente de que la localía puede ser un factor clave para dar el salto.

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La prelista mundialista de 55 futbolistas es una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas, de manera que México buscará ser protagonista en casa. Además, comenzó el miércoles 6 de mayo una concentración previa al Mundial del 2026, con un plan de trabajo de cinco semanas y media antes de la Copa del Mundo.

El gran objetivo de Javier Aguirre y Rafa Márquez ahora es volver a competir en eliminatorias y superar los octavos de final en un torneo más largo y exigente que los anteriores, donde cada detalle cuenta y el margen de error es mínimo. Sin embargo, México es favorito en el grupo que comparte con Sudáfrica, Corea y República Checa.

La posible plantilla de México para el Mundial 2026

Se prevé que Javier Aguirre publicará la plantilla de México para la Copa Mundial del 2026 el próximo domingo 31 de mayo, tras el amistoso contra la selección de Australia, ya que, según el entrenador mexicano, aprovechará ese partido para observar a los jugadores sobre los que aún tiene dudas, aunque la base ya está definida.

Los fijos:

Raúl Rangel - Portero Carlos Acevedo - Portero Guillermo Ochoa - Portero César Montes - Defensa Johan Vásquez - Defensa Mateo Chávez - Defensa Jorge Sánchez - Defensa Israel Reyes - Defensa Jesús Gallardo - Defensa Edson Álvarez - Mediocampista Gilberto Mora - Mediocampista Álvaro Fidalgo - Mediocampista Orbelín Pineda - Mediocampista Erik Lira - Mediocampista Luis Romo - Mediocampista Brian Gutiérrez - Mediocampista Guillermo Martínez - Delantero Armando González - Delantero Alexis Vega - Delantero Santiago Giménez - Delantero Raúl Jiménez - Delantero Roberto Alvarado - Delantero