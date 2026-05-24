“El hombre armado se creía Jesucristo y fue abatido”: Así fue el tiroteo frente a la Casa Blanca

Durante la noche del pasado sábado 23 de mayo, el diario estadounidense The New York Post informó que “un hombre armado y fuera de sí, que creía ser Jesucristo, sacó un revólver y abrió fuego frente a la Casa Blanca”, residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de Estados Unidos, antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

Frente a este escenario, la agencia federal de élite, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reveló que Nasire Best, de 21 años, disparó contra un puesto de control tras ser visto caminando de forma extraña por la calle, pero solo logró efectuar unos pocos disparos antes de ser abatido por agentes federales.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, al menos un transeúnte resultó herido de gravedad durante el tiroteo, por lo que el presidente Donald Trump aprovechó el incidente frente a la Casa Blanca para reivindicar la construcción de un salón de baile en la residencia presidencial, el cual incluiría un complejo de seguridad.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, declaró Trump, quien en ese momento se encontraba en la residencia oficial.

Nasire Best

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, aunque no se ha confirmado el motivo de este ataque, se cree que Nasire Best tenía problemas mentales, debido a que era conocido por merodear repetidamente cerca de varios puestos de acceso y había violado una orden judicial que le prohibía acercarse a la Casa Blanca.

“El FBI estaba en el lugar y apoyó al Servicio Secreto, que respondió a los disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Mantendremos informado al público en cuanto nos sea posible”, agregó el director de la Oficina Federal de Investigación, Kash Patel, encargado de la agencia federal de investigación criminal y servicio de inteligencia.

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Por su parte, la cadena ABC indicó posteriormente que el sonido de los disparos durante el incidente frente a la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente aterrorizó a los miembros de la prensa que realizaban su labor habitual en la Casa Blanca, por lo que se vieron obligados a buscar refugio durante la transmisión en directo.

“Estaba grabando con mi teléfono un video para redes sociales desde el jardín norte de la residencia cuando oímos los disparos”, agregó Selina Wang, corresponsal sénior de ABC, quien recordó que este suceso ocurrió un mes después del intento de asesinato que Donald Trump sufrió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La Casa Blanca: ¿Espacio seguro?

“Este tiroteo demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con lo que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington D. C. La seguridad nacional de nuestro país así lo exige”, subrayó el mandatario republicano, tras referirse a la polémica construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca.

De conformidad con el magnate neoyorquino, este salón de baile está destinado a albergar grandes eventos sociales, pero también contará con una base para drones, un hospital militar e instalaciones de investigación, por lo que tendrá un presupuesto de US$400 millones, el doble de lo estimado inicialmente por el presidente Donald Trump.