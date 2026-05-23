Cambios en la Green Card y más deportaciones: Lo que muchos residentes deben saber en EE. UU.

Durante la noche del pasado viernes 22 de mayo, la administración del presidente Donald Trump sorprendió al anunciar un cambio radical en el proceso para solicitar la Green Card en Estados Unidos, con lo que modificó una política vigente desde hace años y generó incertidumbre entre inmigrantes, abogados y organizaciones de ayuda.

Esto se debe a que el Departamento de Seguridad Nacional revisará los antecedentes de migrantes con residencia permanente, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comunicó que quienes deseen obtener la Green Card deberán abandonar EE. UU. y presentar su solicitud en la embajada estadounidense de su nación de origen.

Frente a este escenario, según el memorando publicado por el USCIS, el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos quedará restringido a circunstancias extraordinarias, con lo que se limitará una vía utilizada hasta ahora por distintos sectores vinculados con asuntos migratorios, cuyos integrantes ahora están confundidos y preocupados.

Además, de acuerdo con datos internos obtenidos por el periódico estadounidense The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional intentará deportar cada mes a por lo menos 50 titulares de la green card, por medio de una nueva unidad dedicada a reevaluar a miles de inmigrantes con residencia permanente en todo el país.

Confusión y preocupación

Ante esta situación, diversas organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos legales advirtieron sobre el alcance potencialmente masivo de esta medida, que afecta tanto a quienes ya iniciaron su proceso de ajuste de estatus dentro del territorio de los Estados Unidos como a quienes tenían previsto comenzarlo en los próximos meses.

Dadas las circunstancias, el cambio impacta a las personas que ingresaron a Estados Unidos bajo distintas categorías, incluidas aquellas que lo hicieron con visas temporales, como las de turismo, estudio o trabajo, o con parole humanitario, un permiso temporal de ingreso y permanencia para ciudadanos con un patrocinador financiero en EE. UU.

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Sin embargo, conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, esos casos representan una pequeña fracción del total de titulares de la tarjeta de residencia permanente revisados hasta ahora, debido a que unos 3 mil 500 casos habían sido evaluados o estaban en proceso de evaluación hasta el pasado domingo 17 de mayo.

Asimismo, mientras más de 500 titulares de la green card seguían en proceso de revisión, las autoridades estadounidenses consideraron que el 80% de esos casos no requería “ninguna acción adicional”. A pesar de ello, las cifras revelan los primeros resultados de los esfuerzos de Trump por examinar a sospechosos de cometer fraude.

Agresividad para erradicar a los migrantes

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la reciente creación de esta unidad en el Departamento de Seguridad Nacional también evidencia la agresividad con la que funcionarios del gobierno intentan expulsar a inmigrantes que, a su juicio, deberían ser despojados de su estatus legal y expulsados de EE. UU.

A su vez, las medidas demuestran que el gobierno de Donald Trump amplía su represión migratoria más allá de quienes viven ilegalmente en el país, para incluir a aquellos que han obtenido un estatus legal, como la tarjeta de residencia permanente, conocida popularmente como green card, documento de identidad para residentes del país.