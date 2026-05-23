¿Cómo es el lagarto escorpión? La especie venenosa endémica del este seco de Guatemala

Durante la noche del pasado miércoles 20 de mayo, la Fundación para las Especies Amenazadas de Guatemala (Fundesgua) anunció la reproducción exitosa del Heloderma charlesbogerti, también conocido como lagarto escorpión, una especie venenosa endémica de los bosques secos del valle del Motagua, en el este de Guatemala.

“Quisimos compartir esta noticia porque creemos que es un acontecimiento que merece ser celebrado. El nacimiento de estas crías representa un logro muy importante para Guatemala y para la conservación de una de sus especies más amenazadas y únicas”, agregó Fundesgua en sus redes sociales, y agradeció la cobertura de Prensa Libre.

“Este es un momento especial y en los próximos meses también estaremos compartiendo el progreso de estas crías como parte de su proceso de regreso a la naturaleza”, añadió la fundación en su publicación, en la que también agradeció el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) durante el desarrollo de la reproducción.

Dadas las circunstancias, en las redes sociales aumentó el interés por el nacimiento de las cinco crías del lagarto escorpión que, tras un difícil proceso, abre una esperanza para salvar la especie en Guatemala, debido a que el Heloderma charlesbogerti sobrevive en el país entre amenazas genéticas y un inusual ciclo reproductivo.

¿Cómo es el lagarto escorpión?

Según el naturalista mexicano René Villanueva, el lagarto escorpión, también conocido como niño dormido, forma parte de la familia Helodermatidae y es la única especie alopátrica, en referencia al proceso evolutivo por el cual la población original se divide en grupos aislados geográficamente por una barrera física que impide el flujo génico.

Esto se debe a que el Heloderma charlesbogerti está separado de la especie más cercana de lagartos enchaquirados del valle del Motagua por unos 250 kilómetros de hábitat inadecuado, por lo que el "escorpión" es una especie muy rara y en peligro crítico de extinción, ya que se cree que existen menos de 500 de estos animales en la naturaleza.

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Frente a este escenario, de acuerdo con el herpetólogo estadounidense Jonathan Atwood Campbell, profesor de Biología y director del Departamento de Biología de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, esta situación ha convertido al Heloderma charlesbogerti en uno de los lagartos más amenazados de todo el mundo.

Por lo tanto, debido a su estado crítico de conservación, el Heloderma charlesbogerti pasó a un estatus de máxima protección en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), un tratado cuyo propósito es asegurar que el comercio de animales no amenace su supervivencia.

Clasificación del lagarto escorpión

Por otro lado, de conformidad con el profesor de Biología de la Universidad Central de Washington D. C, Daniel D. Beck, la especie del lagarto escorpión fue descubierta en diciembre de 1984 por un trabajador agrícola en el valle del Motagua, un importante accidente geográfico de Guatemala formado por el río más largo de la nación.

Adicionalmente, en su estudio sobre la biología de los monstruos de Gila y los lagartos de cuentas, Beck explica que el nombre del género Heloderma significa “piel tachonada” y proviene de las palabras griegas “helos” (cabeza de clavo) y “derma” (piel), mientras que el nombre de la especie es por el herpetólogo Charles Mitchill Bogert.