Verificamos por usted: ¿Entradas a US$7? La nueva sorpresa para la Copa Mundial del 2026

Desde la noche del pasado miércoles 20 de mayo, en redes sociales se viralizó una captura de pantalla que muestra que los boletos para el partido entre las selecciones de Arabia Saudita y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H de la Copa Mundial del 2026, se venden a US$7 (Q56) cada uno debido a la baja demanda en Houston, Texas.

“Creo que tenemos un nuevo récord. Las entradas para el juego entre Cabo Verde y Arabia Saudita se venden a US$6.94 (Q55.50)”, escribió un aficionado austriaco en la plataforma X, de manera que su publicación generó sorpresa y decenas de comentarios en las redes sociales, principalmente porque los boletos costaban US$138 (Q966).

“¿Fue un error del sistema o es una imagen falsa?”, preguntó uno de los internautas, antes de que la captura de pantalla se replicara en todo el mundo y causara indignación entre decenas de aficionados por la diferencia de precios entre algunos partidos, ya que ciertos boletos se revenden a US$6 mil 730 (Q47 mil 110) en la plataforma de venta.

Asimismo, desde el inicio de la comercialización de las entradas para el Mundial, cuyos precios originales rondaban los US$60 (Q480), en redes sociales surgió la polémica por permitir la reventa y por el sistema de precio dinámico, debido a que ese mecanismo ajusta el valor de los boletos según la demanda dentro de la plataforma oficial.

¿Error o mentira?

Las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán el próximo viernes 26 de junio en el NRG Stadium de Houston por la tercera fecha de la fase de grupos, por lo que el encuentro podría definir si dos o tres equipos del Grupo H acceden a los dieciseisavos de final, aunque los favoritos para liderar la agrupación son Uruguay y España.

Frente a este escenario, el Mercado de Reventa e Intercambio está disponible para los interesados en este partido que se disputará en Texas, debido a que únicamente se pueden publicar los boletos comprados originalmente en la plataforma oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para la Copa Mundial del 2026.

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Conforme a lo expuesto por la FIFA, los precios podrán variar según el tipo de boleto, de manera que el organismo advirtió que no existe garantía de que una entrada ofrecida llegue a revenderse o intercambiarse, porque la operación dependerá de la demanda de otros usuarios. Por esa razón, cada revendedor puede modificar su oferta.

Ante esta situación, luego de verificar que los boletos más baratos para el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita actualmente cuestan, como mínimo, US$149 (Q1 mil 136), el aficionado austriaco que compró una entrada a US$7 (Q56) indicó en redes sociales que “esto fue claramente un error de quien intentó revender este boleto”.

Entradas caras aún a la venta

Según el periódico estadounidense Los Angeles Times, las entradas para la mayoría de los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial del 2026 siguen disponibles para el público general cuando faltan solo 20 días para que el torneo comience el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, con el partido entre Sudáfrica y la selección local.

Esto se debe a que los precios han sido catalogados como “exorbitantemente altos”, al punto de que para el debut de EE. UU. ante Paraguay en California las entradas se ofrecen a US$4 mil (Q31 mil), mientras que los más baratos rondan los US$394 (Q3 mil), aunque corresponden a partidos con menor demanda, como los de Costa de Marfil.