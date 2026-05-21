Condenada a cadena perpetua: Madre de Brooklyn ahoga a sus tres hijos en Coney Island

Durante la noche del lunes 12 de septiembre del 2022, hace más de tres años, Oliver, Liliana y Zachary murieron a manos de su madre, Erin Merdy, en un caso que conmocionó a la Ciudad de Nueva York por la brutalidad de los hechos ocurridos en Coney Island, una popular península de Brooklyn famosa por su ambiente de feria.

El miércoles 4 de marzo del 2026, la acusada se declaró culpable de tres cargos de asesinato en primer grado, ya que las víctimas fueron identificadas como sus tres hijos: Zachary Merdy, de siete años; Liliana Stephens, de cuatro años; y Oliver Bondarev, un bebé de tres meses que murió durante la fría noche neoyorquina de septiembre.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía de Nueva York, Erin Merdy llevó a los tres menores hasta la playa de Coney Island, donde posteriormente los ahogó en el océano Atlántico, por lo que la mujer de 34 años, originaria de Brooklyn, recibió una sentencia que podría mantenerla encarcelada hasta el final de sus días.

Esto se debe a que Erin Merdy fue condenada por el juez Danny Chun a cadena perpetua por el asesinato de sus tres hijos, a quienes ahogó en el océano frente al paseo marítimo de la zona donde vivía. Sin embargo, la condena fue dictada pese a la objeción de la fiscalía neoyorquina, que buscaba la pena de muerte para la mujer acusada.

Erin Merdy, en estado de alteración emocional

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, las autoridades neoyorquinas señalaron que, luego de ahogar a sus tres hijos, la mujer abandonó sola la playa y caminó cuatro kilómetros hasta Brighton Beach, el barrio de Nueva York donde residía el padre de su hijo de solo tres meses, Oliver Bondarev.

Además, durante el trayecto a Brighton Beach, Erin Merdy llamó a varios familiares en “evidente estado de alteración emocional”, aunque evitó responder sobre el paradero de los niños debido a la “activación psicofisiológica que afectó su percepción de los acontecimientos y la forma en que modulaba su conducta“, lo que preocupó a la familia.

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Ante esta preocupación, los familiares de Erin Merdy y el padre del bebé, Oliver Bondarev, iniciaron una búsqueda y contactaron al servicio de emergencias 911, por lo que la policía de Nueva York desplegó un operativo en la zona costera y, casi cinco horas después de los acontecimientos, encontró a los tres menores inconscientes y mojados.

Los niños fueron trasladados al hospital de Coney Island y unas horas después fueron declarados muertos, mientras que Erin Merdy, quien en ese momento se encontraba en Brighton Beach con el padre de su hijo menor, estaba descalza, empapada y repetía constantemente que sus hijos habían desaparecido, pero que ella “lo sentía mucho“.

Proceso judicial contra Erin Merdy

Mediante un comunicado digital, el fiscal de Nueva York, Ernest Chin, afirmó que “ninguna sentencia puede compensar la pérdida” de los tres menores y aseguró que el caso representa “una de las tragedias más desgarradoras e inimaginables” enfrentadas por la Fiscalía de Brooklyn en lo que va del siglo, principalmente por su impacto mediático.

El caso fue comentado constantemente en las redes sociales, donde decenas de madres criticaban a Erin Merdy por sus acciones y pedían la pena de muerte para la acusada, aprovechando que la administración del presidente de EE. UU, Donald Trump, ha impulsado su uso desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca.