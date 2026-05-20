Hasta US$5 mil por cada noche: Los precios del hospedaje se disparan para la Copa Mundial 2026

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, los precios del hospedaje en las 16 ciudades que serán sedes de partidos oficiales de la Copa Mundial del 2026 llegan hasta US$5 mil (Q38 mil 125) por noche, por lo que los costos aumentaron hasta 27 veces su tarifa habitual, principalmente en México.

En la capital mexicana, la renta de un apartamento con servicios de hotel, ofrecido en plataformas que conectan a personas que buscan alojamiento temporal con propietarios interesados en alquilar sus espacios, llegó a US$6 mil (Q45 mil) por noche para una estancia del 11 al 12 de junio, fecha en la que se jugará el partido inaugural.

Asimismo, en Guadalajara y Monterrey, las otras dos ciudades mexicanas en las que se disputarán partidos de la Copa del Mundo 2026, también se ajustaron los precios del hospedaje en hoteles y rentas por aplicación, aunque las tarifas por noche rondan los US$4 mil (Q30 mil 500) durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final.

Sin embargo, frente a este escenario, los propietarios de hoteles en Estados Unidos, México y Canadá han expresado su preocupación por la poca cantidad de reservas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, de manera que el sector del hospedaje en EE. UU. decidió reducir los precios para fomentar el turismo en la nación norteamericana.

Decepción previo a la Copa del Mundo

De acuerdo con la cadena de televisión británica BBC, la asociación de hoteleros en el territorio de los Estados Unidos señaló que la mayoría de los hoteles en las ciudades sede de la Copa del Mundo 2026 registra un nivel de reservas inferior al de la misma época del 2025, por lo que muchos propietarios se sienten decepcionados.

No obstante, aunque el sector del hospedaje en EE. UU. decidió reducir los precios del hospedaje, la asociación de hoteleros culpó directamente al "clima político" que se ha vivido en el segundo mandato del presidente Donald Trump, en particular a las redadas migratorias que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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La asociación estadounidense también habló de los precios “fenomenalmente” altos de las entradas para los partidos del Mundial, ya que incluso Trump, quien estaba entusiasmado por el evento, declaró que él “tampoco las pagaría”, cuando se enteró de que un boleto de reventa para la final en Nueva Jersey se ofrece por US$1 millón.

“Es realmente lamentable, pero confío en que, en las próximas semanas, la situación pueda dar un giro positivo”, agregó Deidre Mathis, propietaria de un hotel en Houston, Texas, una de las sedes estadounidenses en las que se disputarán siete partidos, incluidos encuentros de la fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final.

Reducir precios y agilizar trámites

Ante esta situación, la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a la FIFA para que reduzca el precio de las entradas y también le pidió al Gobierno de EE. UU. que agilice los trámites de visas para todos los aficionados que desean viajar al evento deportivo más importante del año.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de la AHLA, Rosanna Maietta, declaró que la guerra de Estados Unidos contra Irán era, en parte, responsable de esta situación. Mientras tanto, en México, los habitantes con salarios promedio no pueden acceder a las entradas para ver los primeros tres partidos de la selección mexicana.