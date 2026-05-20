Aston Villa vs. Friburgo: ¿A qué hora es y por dónde ver la final de la UEFA Europa League?

Cuando el entrenador español Unai Emery llegó al Aston Villa en diciembre del 2022, se trazó un reto: clasificar al equipo a torneos europeos y ganar un título. Sin embargo, hace más de 3 años, muchos lo tomaron por loco, ya que los leones, dirigidos entonces por el inglés Steven Gerrard, estaban al borde del descenso en Inglaterra.

Pensar en disputar torneos europeos o ganar el primer título en 30 años era poco más que un sueño inalcanzable. Además, muchos aficionados del Villa no veían a Emery como el técnico ganador con Sevilla, Valencia y Villarreal, sino que lo recordaban por su paso por el Arsenal, cuando perdió la final de la Europa League contra el Chelsea.

No obstante, la apuesta del Villa fue alta, pero dio resultados rápidamente. Emery cumplió la primera parte de su promesa y clasificó a los villanos a torneos europeos en cada una de las 4 temporadas que ha estado en Birmingham. Por lo tanto, la segunda parte, el ansiado título, está a un juego de distancia: en Estambul contra el Friburgo.

Desde que el Aston Villa fue campeón de Europa en 1982, hace 44 años, el equipo no disputaba una final europea ni alcanzaba unas semifinales, ya que su mejor resultado habían sido los cuartos de final de 1998, hace casi tres décadas. Por ello, la transformación impulsada por Unai Emery ha sido total y ahora el club pisa territorio conocido.

Friburgo vs. Aston Villa

Aston Villa y Friburgo están ante una oportunidad histórica, debido a que el conjunto inglés y el cuadro alemán se enfrentarán este miércoles 20 de mayo, a las 13.00 horas de Guatemala, en el Tüpraş Stadium de Estambul, Turquía, con el objetivo de conquistar la primera Europa League de sus historias, en una final que promete emoción.

Frente a este escenario, solo unas horas separan a ambos equipos de la segunda final entre ingleses y alemanes en la historia de la UEFA Europa League, luego del Liverpool vs. Borussia Mönchengladbach de mayo de 1973, hace más de 50 años, cuando los rojos se proclamaron campeones tras vencer a los potros con un marcador global de 3-2.

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Este podría ser el primer título europeo para el Friburgo, mientras que para el Aston Villa sería su primera Europa League y su tercer campeonato continental, luego de la Champions League conseguida en mayo de 1982 y de la Supercopa de la UEFA disputada en enero de 1983, cuando derrotó al Barcelona con un marcador global de 3-1.

Ante esta situación, los aficionados al deporte en Centroamérica y México podrán seguir este encuentro por medio de la plataforma de streaming por suscripción Disney+, donde los seguidores de ambos equipos podrán disfrutar del partido y ver quién se proclamará como el segundo rey de Europa en la catedral del futbol turco.

Míster Europa League

Unai Emery es considerado el técnico más exitoso en la historia de la competición, al punto que muchos aficionados lo llaman “Míster Europa League”, debido a que el vasco ha dirigido cinco finales: tres con el Sevilla, una con el Villarreal y una con el Arsenal, y ha ganado cuatro de ellas. Solo perdió con los ingleses, frente al Chelsea en el 2019.

Mientras tanto, para el Friburgo, la final de la Europa League representa, sin duda, el partido más importante en la historia del club, que por primera vez llega a esa instancia en una competición europea. “Todos queremos dar el último paso, lograr lo nunca antes conseguido y conquistar este título”, concluyó el entrenador alemán Julian Schuster.