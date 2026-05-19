EE. UU. sacude a Sinaloa: Bloquean las cuentas de todos los exfuncionarios acusados de narcotráfico

Durante la noche del pasado lunes 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes el gobierno de los Estados Unidos acusó de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, todos los involucrados han rechazado los cargos.

Frente a este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la decisión se tomó con “carácter estrictamente preventivo para proteger la integridad” del sistema financiero nacional. “Estas medidas no implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó la SHCP.

“Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, agregó la Secretaría.

Dadas las circunstancias, la cadena de televisión estadounidense CNN informó que el bloqueo de cuentas ocurrió tres semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios, a quienes atribuye actividades de narcotráfico y vínculos con el cartel de Sinaloa.

Los acusados por EE. UU.

La mayoría de los acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. son mandos policiales. No obstante, entre los señalados que rechazan las acusaciones figuran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; el senador Enrique Inzunza; el exsecretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz; y el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida.

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los 10 acusados se aliaron con el cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del mundo, para importar grandes cantidades de narcóticos a EE. UU. y Canadá por medio de una compleja red internacional de narcotráfico.

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Ante esta situación, unos días después de que se conociera la acusación de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió licencia para separarse temporalmente del cargo y facilitar las investigaciones en su contra, mientras insiste en que es inocente y que atenderá cada requerimiento que le hagan las autoridades.

Por otro lado, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, quedó detenido por las autoridades de EE. UU. al intentar ingresar al estado de Arizona el martes 12 de mayo. Actualmente se encuentra encarcelado en Nueva York, donde tendrá una nueva audiencia judicial el lunes 1 de junio por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los diez acusados de vínculos con el narcotráfico

En funciones:

Rubén Rocha Moya - Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez - Senador de la República

Juan de Dios Gámez Mendívil - Alcalde de Culiacán, Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra - Vicefiscal de Sinaloa

Fuera del cargo: