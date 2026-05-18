Dybala y Di María: ¿Por qué quedaron fuera de la prelista de Argentina para la Copa Mundial 2026?

Durante la noche del pasado domingo 17 de mayo, el director técnico argentino Lionel Scaloni compartió la prelista albiceleste para la Copa Mundial del 2026, en la que Argentina intentará defender el título que consiguió en la edición de Catar 2022 ante el cuadro de Francia, en una de las mejores finales mundialistas de la historia reciente.

Sin embargo, cuando Argentina aterrice en el territorio de los Estados Unidos para defender el título conseguido en diciembre del 2022, habrá dos nombres ausentes que llamarán mucho la atención: Ángel Di María y Paulo Dybala, quienes son dos de los seis vigentes campeones del mundo que no estarán en la cita mundialista de este año.

Los otros cuatro campeones de Catar 2022 que no estarán con la Albiceleste en la Copa Mundial del 2026 son Franco Armani (retiro de la selección tras la Copa América 2024), Alejandro “el Papu” Gómez (alejado de la selección por sanción por dopaje), Juan Foyth (ausente por lesión) y Ángel Correa (ausente por decisiones futbolísticas).

A pesar de eso, la ausencia de Di María y Dybala en la prelista de 55 futbolistas que entregó el entrenador Lionel Scaloni sacudió al futbol argentino, especialmente porque el delantero de la Roma, de 32 años, dejó claro a finales de abril su anhelo de volver a ser parte de la selección argentina en una Copa del Mundo, junto a Lionel Messi.

Dybala y Di María: Fuera de la prelista

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el rosarino Ángel Di María, quien destacó en el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester United y el Benfica, no estará en el Mundial del 2026 porque así lo decidió, ya que le puso punto final a su participación en la Albiceleste tras ganar la Copa América 2024.

Durante una entrevista en agosto del 2024, el extremo que actualmente milita en el Club Atlético Rosario Central dijo que no había enojos u otros motivos ocultos, sino que simplemente deseaba retirarse de la selección en lo más alto, a su manera y a su tiempo. “Soñaba con hacerlo con otro título bajo el brazo y lo logré”, argumentó “el Fideo”.

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No obstante, en el caso de Paulo Dybala, las lesiones, la falta de continuidad y la aparición de nuevos talentos explican la ausencia de un futbolista que alguna vez parecía destinado a ser el heredero natural de Lionel Messi. Por lo tanto, a pesar de expresar su deseo de estar en la Copa Mundial del 2026, “la Joya” dejó de ser tomado en cuenta.

Durante años, el cordobés fue el talento distinto, el zurdo creativo, el futbolista capaz de desequilibrar partidos con un toque y el futuro “10” de la selección argentina. Desafortunadamente para él, uno de los futbolistas argentinos más talentosos de la última década ha quedado fuera de la que seguramente será su última Copa del Mundo.

La prelista de convocados por Scaloni

Emiliano Martínez - Aston Villa Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella Juan Musso - Atlético de Madrid Walter Benítez - Crystal Palace FC Facundo Cambeses - Racing Club Santiago Beltrán - River Plate Agustín Giay - Palmeiras Gonzalo Montiel - River Plate Nahuel Molina - Atlético de Madrid Nicolás Capaldo - Hamburgo SV Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta - River Plate Marcos Senesi - Bournemounth Lisandro Martínez - Manchester United Nicolás Otamendi - SL Benfica Germán Pezzella - River Plate Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella Cristian Romero - Tottenhman Hotspur Lautaro Di Lollo - Boca Juniors Zaid Romero - Getafe CF Facundo Medina - Olympique de Marsella Marcos Acuña - River Plate Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon Gabriel Rojas - Racing Club Máximo Perrone - Calcio Como 1907 Leandro Paredes - Boca Juniors Guido Rodríguez - Valencia CF Aníbal Moreno - River Plate Milton Delgado - Boca Juniors Alan Varela - FC Porto Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul - Inter de Miami Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen Enzo Fernández - Chelsea Alexis Mac Allister - Liverpool Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié Nicolás Domínguez - Nottingham Forest Emiliano Buendía - Aston Villa Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo Lionel Messi - Inter de Miami Nicolás Paz - Calcio Como 1907 Franco Mastantuono - Real Madrid Thiago Almada - Atlético de Madrid Tomás Aranda - Boca Juniors Nicolás González - Atlético de Madrid Alejandro Garnacho - Chelsea Giuliano Simeone - Atlético de Madrid Matías Soulé - AS Roma Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni - SL Benfica Santiago Castro - Bologna FC Lautaro Martínez - Internazionale de Milán José Manuel López - Palmeiras Julián Álvarez - Atlético de Madrid Mateo Pellegrino - Parma Calcio