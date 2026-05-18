Dybala y Di María: ¿Por qué quedaron fuera de la prelista de Argentina para la Copa Mundial 2026?

Fútbol Internacional

Dybala y Di María: ¿Por qué quedaron fuera de la prelista de Argentina para la Copa Mundial 2026?

Ángel Di María y Paulo Dybala son dos de los seis vigentes campeones del mundo que no estarán con Argentina en la cita mundialista de este año.

Emilio Dávila

|

time-clock

Paulo Dybala Di María Argentina

Ángel Di María y Paulo Dybala fueron campeones del mundo con Argentina en Catar 2022. (Foto Prensa Libre: AFA)

Durante la noche del pasado domingo 17 de mayo, el director técnico argentino Lionel Scaloni compartió la prelista albiceleste para la Copa Mundial del 2026, en la que Argentina intentará defender el título que consiguió en la edición de Catar 2022 ante el cuadro de Francia, en una de las mejores finales mundialistas de la historia reciente.

Sin embargo, cuando Argentina aterrice en el territorio de los Estados Unidos para defender el título conseguido en diciembre del 2022, habrá dos nombres ausentes que llamarán mucho la atención: Ángel Di María y Paulo Dybala, quienes son dos de los seis vigentes campeones del mundo que no estarán en la cita mundialista de este año.

Los otros cuatro campeones de Catar 2022 que no estarán con la Albiceleste en la Copa Mundial del 2026 son Franco Armani (retiro de la selección tras la Copa América 2024), Alejandro “el Papu” Gómez (alejado de la selección por sanción por dopaje), Juan Foyth (ausente por lesión) y Ángel Correa (ausente por decisiones futbolísticas).

A pesar de eso, la ausencia de Di María y Dybala en la prelista de 55 futbolistas que entregó el entrenador Lionel Scaloni sacudió al futbol argentino, especialmente porque el delantero de la Roma, de 32 años, dejó claro a finales de abril su anhelo de volver a ser parte de la selección argentina en una Copa del Mundo, junto a Lionel Messi.

LECTURAS RELACIONADAS

MetLife Stadium USA

16 sedes mundialistas distribuidas en tres países: ¿Cuántos encuentros se jugarán en cada ciudad?

chevron-right
Selección de México en Chicago

A 24 días de la Copa Mundial 2026: ¿Cuándo jugará la Selección de México la fase de grupos?

chevron-right

Dybala y Di María: Fuera de la prelista

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el rosarino Ángel Di María, quien destacó en el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester United y el Benfica, no estará en el Mundial del 2026 porque así lo decidió, ya que le puso punto final a su participación en la Albiceleste tras ganar la Copa América 2024.

Durante una entrevista en agosto del 2024, el extremo que actualmente milita en el Club Atlético Rosario Central dijo que no había enojos u otros motivos ocultos, sino que simplemente deseaba retirarse de la selección en lo más alto, a su manera y a su tiempo. “Soñaba con hacerlo con otro título bajo el brazo y lo logré”, argumentó “el Fideo”.

Lea más sobre CS Herediano y Real Estelí: Los primeros campeones de Centroamérica del Clausura 2026

No obstante, en el caso de Paulo Dybala, las lesiones, la falta de continuidad y la aparición de nuevos talentos explican la ausencia de un futbolista que alguna vez parecía destinado a ser el heredero natural de Lionel Messi. Por lo tanto, a pesar de expresar su deseo de estar en la Copa Mundial del 2026, “la Joya” dejó de ser tomado en cuenta.

Durante años, el cordobés fue el talento distinto, el zurdo creativo, el futbolista capaz de desequilibrar partidos con un toque y el futuro “10” de la selección argentina. Desafortunadamente para él, uno de los futbolistas argentinos más talentosos de la última década ha quedado fuera de la que seguramente será su última Copa del Mundo.

La prelista de convocados por Scaloni

  1. Emiliano Martínez - Aston Villa
  2. Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  3. Juan Musso - Atlético de Madrid 
  4. Walter Benítez - Crystal Palace FC
  5. Facundo Cambeses - Racing Club 
  6. Santiago Beltrán - River Plate
  7. Agustín Giay - Palmeiras 
  8. Gonzalo Montiel - River Plate
  9. Nahuel Molina - Atlético de Madrid 
  10. Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
  11. Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise 
  12. Lucas Martínez Quarta - River Plate 
  13. Marcos Senesi - Bournemounth 
  14. Lisandro Martínez - Manchester United 
  15. Nicolás Otamendi - SL Benfica 
  16. Germán Pezzella - River Plate 
  17. Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella 
  18. Cristian Romero - Tottenhman Hotspur 
  19. Lautaro Di Lollo - Boca Juniors 
  20. Zaid Romero - Getafe CF
  21. Facundo Medina - Olympique de Marsella 
  22. Marcos Acuña - River Plate 
  23. Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon 
  24. Gabriel Rojas - Racing Club 
  25. Máximo Perrone - Calcio Como 1907
  26. Leandro Paredes - Boca Juniors 
  27. Guido Rodríguez - Valencia CF
  28. Aníbal Moreno - River Plate 
  29. Milton Delgado - Boca Juniors 
  30. Alan Varela - FC Porto 
  31. Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen 
  32. Rodrigo De Paul - Inter de Miami 
  33. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen 
  34. Enzo Fernández - Chelsea 
  35. Alexis Mac Allister - Liverpool 
  36. Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
  37. Nicolás Domínguez - Nottingham Forest 
  38. Emiliano Buendía - Aston Villa 
  39. Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo 
  40. Lionel Messi - Inter de Miami 
  41. Nicolás Paz - Calcio Como 1907
  42. Franco Mastantuono - Real Madrid 
  43. Thiago Almada - Atlético de Madrid 
  44. Tomás Aranda - Boca Juniors 
  45. Nicolás González - Atlético de Madrid 
  46. Alejandro Garnacho - Chelsea 
  47. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid 
  48. Matías Soulé - AS Roma
  49. Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club 
  50. Gianluca Prestianni - SL Benfica 
  51. Santiago Castro - Bologna FC 
  52. Lautaro Martínez - Internazionale de Milán 
  53. José Manuel López - Palmeiras 
  54. Julián Álvarez - Atlético de Madrid 
  55. Mateo Pellegrino - Parma Calcio 

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Emilio Dávila

ARCHIVADO EN:

Ángel Di María Audiencias EE.UU. Copa del Mundo Deportes para hispanos  Mundial 2026 Paulo Dybala Selección de Argentina 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '