CS Herediano y Real Estelí: Los primeros campeones de Centroamérica del Clausura 2026

A tan solo 24 días de que comience la Copa del Mundo 2026, Centroamérica ya conoce a sus primeros dos monarcas: el Club Sport Herediano, en Costa Rica, y el Real Estelí, en Nicaragua. Por ello, hasta el momento quedan pendientes los campeones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, que competirán en la Copa Centroamericana.

En Nicaragua, el Real Estelí consiguió su primer título de Primera División desde el Clausura 2023, hace tres años, y logró quebrar el dominio reciente del Managua FC —campeón del Clausura 2025— y del Diriangén, que ganó cuatro de los últimos cinco torneos y que en esta ocasión cayó ante los Kamikazes del Norte en la tanda de penales.

Por su parte, en Costa Rica, el CS Herediano retomó el trono tras el bicampeonato del Apertura 2024 y el Clausura 2025, que posteriormente perdió en el Apertura 2025 ante la Liga Deportiva Alajuelense, equipo al que también superó en número de ligas ganadas, ya que los Florenses Rojiamarillos ahora tienen 32 títulos de Primera División.

Ante esta situación, Costa Rica y Nicaragua ya conocen a sus equipos que participarán en la Copa Centroamericana del 2026, dado que los clubes nicaragüenses serán Real Estelí y Diriangén, mientras que los conjuntos costarricenses serán Herediano (CLA. 2026), Alajuelense (APE. 2025), Saprissa (mejor ubicado) y Cartaginés (segundo mejor).

Remontada del Herediano

Tras caer 2-1 en la final de ida contra el Saprissa, el CS Herediano logró remontar la serie en casa para darle una enorme alegría a sus aficionados, que esperaban que el equipo se convirtiera en el segundo club costarricense con más títulos de Primera División (32) y rompiera el empate histórico con la Liga Deportiva Alajuelense (31 copas).

Con anotaciones del lateral derecho costarricense Keysher Fuller y del atacante cubano Marcel Hernández, los Florenses Rojiamarillos remontaron la serie ante el Deportivo Saprissa por 3-2 y retomaron el trono en Costa Rica, por lo que ahora su objetivo es la Copa Centroamericana del 2026, donde Alajuelense es el actual tricampeón regional.

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Penales de infarto para el Real Estelí

Por otro lado, tras dos empates 1-1 en los juegos de ida y vuelta, el título del Clausura 2026 en la Liga de Nicaragua se decidió en la tanda de penales, donde el Diriangén FC buscaba su bicampeonato nacional y el Real Estelí deseaba volver a ser el rey del país, luego de una sequía de tres años en la que acumuló cuatro subcampeonatos.

El héroe del Real Estelí fue el lateral derecho uruguayo Richard Rodríguez, futbolista del Diriangén FC, quien fue el único incapaz de anotar desde los once pasos y permitió que la anotación del interior izquierdo nicaragüense Byron Bonilla fuera suficiente para que los Kamikazes del Norte volvieran a gritar campeones en la Primera División.

El resto de Centroamérica

Guatemala : Tras vencer 4-1 al Xelajú MC en la final de ida, el CSD Municipal espera conseguir un buen resultado en Quetzaltenango para asegurar su título 33.

: Tras vencer 4-1 al en la final de ida, el espera conseguir un buen resultado en Quetzaltenango para asegurar su título 33. Panamá : El Club Deportivo Plaza Amador enfrentará al cuadro del Alianza el próximo sábado 23 de mayo con el objetivo de alcanzar el tricampeonato nacional.

: El Club Deportivo enfrentará al cuadro del el próximo sábado 23 de mayo con el objetivo de alcanzar el tricampeonato nacional. Honduras : Las triangulares se definirán este lunes 18 de mayo, de manera que se prevé una final entre el Club Deportivo Olimpia y el Génesis Policía Nacional FC.

: Las triangulares se definirán este lunes 18 de mayo, de manera que se prevé una final entre el Club Deportivo y el Génesis Policía Nacional FC. El Salvador: La final se disputará el próximo sábado 23 de mayo entre el Deportivo FAS y el Deportivo Águila, dos de los tres equipos más laureados de la nación.

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