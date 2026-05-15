El Clausura 2012 de la quinta luna: Así fue la última final de liga entre Xelajú MC y Municipal

El sábado 19 de mayo del 2012 es una fecha que quedó guardada en la memoria de todos los superchivos, debido a que ese día, hace casi 14 años, llegó el tan ansiado quinto título de Liga Nacional para Xelajú MC, luego de vencer a Municipal en una dramática final en el estadio Mario Camposeco que se definió desde el punto de penal.

Más de una década después, la nostalgia ha invadido a los seguidores de Xelajú, ya que actualmente el equipo se encuentra en la final del Clausura 2026, a las puertas de su octavo título de Liga Nacional para empatar con Aurora en el tercer puesto de la tabla histórica, y su rival nuevamente será el conjunto rojo, por primera vez desde el 2012.

En aquella ocasión, la institución superchiva era dirigida por el entrenador costarricense Hernán Medford, quien logró conformar un equipo competitivo que llegó a lo más alto del Torneo Clausura 2012. “Siempre será una fecha especial; la conquista de la quinta luna la logramos con esfuerzo y orgullo”, declaró el director técnico en el 2020.

Por lo tanto, a tan solo un día de una nueva final entre superchivos y rojos, vale la pena recordar cómo se llevó a cabo la última serie por el título entre dos de las instituciones más laureadas y populares del país, dado que, al igual que en el 2012, el partido de ida se disputará en la capital y la vuelta se decidirá en el Mario Camposeco.

El camino a la final del 2012

En la fase de clasificación, Comunicaciones y Marquense se quedaron con los primeros dos puestos, mientras que Xelajú y Municipal ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Por ello, en el acceso a semifinales, los superchivos vencieron a Heredia por un global de 7-4, mientras que los rojos superaron a Suchitepéquez por 4-2.

Ya en las semifinales llegaron el Clásico de Occidente, entre Xela y Marquense, y el Clásico Nacional, entre Municipal y Comunicaciones, donde los equipos que finalizaron en las primeras dos posiciones fueron superados por sus acérrimos rivales. Los superchivos se impusieron con un 2-1 en el global y los rojos avanzaron con el mismo marcador.

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Dadas las circunstancias, la gran final del Torneo Clausura 2012 comenzó el miércoles 16 de mayo del 2012 en el entonces estadio Mateo Flores, ubicado en la Ciudad de Guatemala, donde Municipal derrotó 1-0 a Xelajú MC con gol del salvadoreño Eliseo Quintanilla, frente a 13 mil espectadores escarlatas que buscaban el título 30 de liga.

Sin embargo, el sábado 19 de mayo del 2012, los superchivos recibieron al conjunto carmesí en el estadio Mario Camposeco, de Quetzaltenango, con la consigna de revertir el marcador frente a más de 12 mil espectadores quetzaltecos que esperaban celebrar el quinto título de Liga Nacional de su historia, tras casi cinco años de sequía.

La llegada de la quinta luna

Xelajú MC logró ganar la final de vuelta por 2-1 y mandó el compromiso contra Municipal a tiempos extras, con el empate global 2-2. No obstante, en el tiempo suplementario no hubo mayores acciones y el título del Torneo Clausura 2012 tuvo que decidirse desde los lanzamientos a once metros, al igual que en el Apertura 2010.

En los penales, Xela se impuso 3-1 gracias a la efectividad de Wilber Caal, Sergio Morales y el portero costarricense Fernando Patterson, quien se convirtió en la gran figura de los superchivos al detener tres de los cuatro lanzamientos que le hicieron para alcanzar la quinta luna, que se sumó a los títulos ganados en 1962, 1980, 1996 y el 2007.