Presentan las monedas oficiales del Mundial: Precios, fechas de venta y dónde comprarlas

Durante la mañana de este jueves 14 de mayo, el Banco de México (Banxico) puso en circulación doce monedas conmemorativas de la Copa Mundial del 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá; por lo que nueve de las piezas estarán dedicadas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del evento.

Las otras tres piezas, conforme a lo expuesto por la institución mediante un comunicado digital, “exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural” de México. Por lo tanto, la colección completa estará conformada por “cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos” (cuatro de oro y cuatro de plata).

Ante esta situación, las piezas serán acuñadas por la Casa de Moneda de México y se dividen en monedas bimetálicas de cuño corriente, con forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos (Q9), y monedas de metales finos, de forma circular, con valor facial de 25 pesos (Q12) para las de oro y de 10 pesos (Q5) para las monedas de plata.

Frente a este escenario, las monedas bimetálicas tendrán incorporado en su anverso común el Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior, y las tres llevarán inscrita la frase “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026”, en referencia al evento de la Federación Internacional de Futbol Asociación.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Monedas conmemorativas del Mundial 2026

Hasta ahora, Banxico no ha publicado una lista definitiva de precios de venta al público para las piezas de colección. Sin embargo, medios especializados calculan que las monedas de plata podrían venderse por más de 900 pesos (Q400), y las de oro alcanzar precios considerablemente más altos, dependiendo del mercado internacional.

Por su parte, las monedas conmemorativas bimetálicas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzarán a llegar al sistema bancario en los días posteriores a su puesta en circulación y, de acuerdo con Banxico, estarán disponibles en sucursales bancarias desde el próximo lunes 18 de mayo para obtenerse mediante operaciones cotidianas.

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Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, las piezas de oro y plata solamente estarán disponibles por medio de distribuidores autorizados; y entre los puntos confirmados hasta ahora se encuentran la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE), en la Ciudad de México.

No obstante, Banxico indicó que las monedas de metales finos comenzarán a venderse durante la última semana de mayo. A pesar de ello, algunos reportes señalan que todavía podrían ajustarse las fechas y los mecanismos de distribución, debido a la alta expectativa de coleccionistas y aficionados no solo de México, sino de Latinoamérica.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el #BancoDeMéxico presenta su colección de monedas conmemorativas de oro. ⚽✨ #BancoDeMéxico #FIFA2026

Descubre sus detalles: 👉 https://t.co/8WrxoTXDaL pic.twitter.com/B9zUTUbwr2 — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Los diseños de las monedas con símbolos nacionales

En el caso de la moneda dedicada a la Ciudad de México, donde se inaugurará la Copa Mundial del 2026 el próximo jueves 11 de junio, se mostrará a un jugador de futbol con un balón y, a la derecha, el Ángel de la Independencia, un símbolo arquitectónico emblemático de la metrópoli mexicana, ubicado en el Paseo de la Reforma.

La moneda de Guadalajara mostrará también a un futbolista acompañado de la escultura de la diosa Minerva, uno de los íconos más representativos de la ciudad; y la moneda de Monterrey presentará la Fuente del Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, junto con una pelota de futbol impactando en una portería.