Será una fiesta en El Trébol: Se agotan los boletos para la final de ida entre Municipal y Xelajú MC

Durante la noche del pasado miércoles 14 de mayo, cuatro horas después de haber salido a la venta los boletos, el CSD Municipal anunció en sus redes sociales que todas las entradas para la final de ida del Torneo Clausura 2026 contra Xelajú MC están agotadas, por lo que en el estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol", se vivirá una fiesta.

"El Trébol volverá a latir con su gente. Somos la mejor afición de Guatemala y el equipo del pueblo", agregó el equipo carmesí en sus plataformas digitales, en referencia al partido que se disputará el próximo sábado 16 de mayo a las 18.00 horas y que será el primero de los dos encuentros que definirán al campeón del Torneo Clausura 2026.

Asimismo, tras anunciar la logística para la final de ida del Torneo Clausura 2026 contra Xelajú MC, la institución escarlata confirmó que puso a la venta siete mil entradas, debido a que dos mil aficionados rojos cuentan con boletos de abonado y el club carmesí reservó 500 accesos de cortesía para los patrocinadores y los socios comerciales.

Por lo tanto, se esperan alrededor de 9 mil 500 espectadores para el partido de ida, que marcará la primera final entre superchivos y ediles desde el Torneo Clausura 2012, hace 14 años, cuando Xelajú MC consiguió su quinta luna en Quetzaltenango tras vencer a Municipal en la tanda de penales disputada en el estadio Mario Camposeco.

Lleno total en El Trébol

El CSD Municipal detalló la implementación de cuatro anillos de seguridad para el encuentro del próximo sábado 16 de mayo en el estadio Manuel Felipe Carrera, de manera que se espera que unos 343 agentes resguarden el evento deportivo en El Trébol, donde los aficionados escarlatas buscarán vivir una fiesta en el templo carmesí.

Conforme a lo expuesto por la institución roja, el dispositivo de seguridad para la gran final de ida incluye 120 agentes privados y 55 elementos del club. Además, se sumarán unos 168 oficiales de seguridad pública para garantizar el orden en el estadio ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, muy cerca de la colonia Landívar.

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Por otra parte, Municipal confirmó que el autobús de Xelajú MC contará con servicio de escolta para garantizar la seguridad de los integrantes del club y mitigar riesgos en carretera mediante unidades blindadas, personal armado, monitoreo y patrullas motorizadas, con la expectativa de que no ocurra ningún incidente antes del encuentro.

En cambio, como parte de la logística para los aficionados rojos, Municipal ofrecerá nuevamente transporte de ida y vuelta desde el centro comercial Tikal Futura, con el objetivo de facilitar el acceso al estadio El Trébol y evitar inconvenientes con los parqueos cercanos, incapaces de recibir la cantidad prevista de vehículos y motocicletas.

Así llegan los equipos a la final

A la final del Clausura 2026 llegaron los equipos más constantes del campeonato, debido a que Xelajú finalizó en el primer lugar de la fase de clasificación, con 39 puntos, y Municipal terminó segundo, con 38 unidades, por lo que los aficionados de ambos equipos esperan dos encuentros de calidad, tanto en El Trébol como en Quetzaltenango.

En los cuartos de final, Municipal eliminó a Guastatoya con un marcador global de 3-0 y Xelajú MC hizo lo propio ante Marquense por 3-1. En las semifinales, el cuadro escarlata goleó 7-0 en el global al Deportivo Mixco y el conjunto superchivo superó 4-2 a Comunicaciones tras ambos encuentros, en la serie más destacada hasta ahora.