“Es falso”: Sheinbaum niega operación de la CIA en México y acusa a campaña sucia en su contra

Durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio mexicano, tras versiones de la cadena CNN sobre una supuesta operación encubierta en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

“Es absolutamente falso”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura de México, tras una publicación que atribuía al fiscal del Estado de México información sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo que terminó con la muerte de Efraín Beltrán, presunto operador del cartel de Sinaloa.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó en redes sociales que era falso todo lo señalado en la nota de CNN y recordó a la población mexicana que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también rechazó la versión.

“Es falso que operen agentes de la CIA en México”, sostuvo la mandataria, tras matizar que existen permisos para agencias de Estados Unidos, pero “solamente para las que están acreditadas por el Gobierno estadounidense para realizar tareas perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional” y por la Constitución mexicana.

Sheinbaum acusa campaña coordinada contra su gobierno

Dadas las circunstancias, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la versión de la cadena estadounidense CNN de “sensacionalista” y “mentirosa”, y dijo que incluso la vocera de la CIA salió a desmentir los reportes de prensa que señalan el apoyo de la agencia en un operativo en el Estado de México, algo que, según afirmó, la sorprendió.

“Es absurdo. Como si hubiera un área especial del Gobierno de México dedicada a colocar bombas para eliminar grupos delictivos; es una ficción del tamaño del universo”, expresó, tras criticar al periódico The New York Times por señalar que la bomba que ocasionó la muerte del narcotraficante habría sido colocada por autoridades mexicanas.

Lea más sobre el mayor submarino nuclear de Estados Unidos: Así es el Alaska SSBN-732 que atracó en Gibraltar

“Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación, ni el Gobierno ni la ciudadanía. Por supuesto que colaboramos con Estados Unidos para que no haya tráfico de drogas, pero el objetivo principal es la paz y la seguridad del pueblo de México”, agregó la mandataria mexicana durante la conferencia de prensa.

Asimismo, Claudia Sheinbaum vinculó estas versiones de CNN y The New York Times con los grupos de México y Estados Unidos que, según dijo, buscan provocar una “mala relación bilateral y justificar una intervención estadounidense en el territorio mexicano”, lo que podría desatar un conflicto mucho más grande entre ambas naciones.

Supuesto operativo de la CIA

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión CNN, este supuesto operativo de la CIA ocurrió en medio de las tensiones entre México y EE. UU. a causa de la injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República abrió una investigación ante la presunta participación de agentes estadounidenses en una operación antidroga.

“Hay mucha gente que está puesta de acuerdo. Esta derecha internacional y sectores conservadores apuestan al fracaso del Gobierno de México”, concluyó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que actualmente percibe una ofensiva coordinada en su contra para dañar al pueblo mexicano, que ha confiado en su administración.