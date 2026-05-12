Para expandir la asociación económica con EE. UU: Bukele se reúne con subsecretario de Trump

Durante la noche del pasado lunes 11 de mayo, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció que el subsecretario Caleb Orr se reunió con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien presuntamente comparte un objetivo primordial: explorar cómo el panorama actual de inversión crea más oportunidades en el país.

“Ambos buscan que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”, agregó la Embajada de EE. UU. en El Salvador mediante una publicación en redes sociales, donde compartió algunas fotografías del subsecretario Caleb Orr y del presidente salvadoreño Nayib Bukele en San Salvador.

“La seguridad es un requisito previo de la prosperidad. El presidente Bukele ha entregado ley y orden, y ahora está convirtiendo a El Salvador en un centro de alta tecnología y uno de los mejores climas de inversión de la región”, añadió el subsecretario Orr, quien se reunió con el mandatario salvadoreño por petición del secretario Marco Rubio.

Por otro lado, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el subsecretario Orr tuvo el honor de reunirse con el presidente y expresó su satisfacción por encabezar una delegación de agencias del Gobierno estadounidense y de las principales firmas de capital de riesgo para expandir la asociación económica de EE. UU. con El Salvador.

El Salvador: Uno de los mejores en la región

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el acercamiento entre el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y Caleb Orr marca una etapa en la que el país centroamericano podría afianzarse como un centro regional de tecnología de punta, además de crear uno de los mejores climas de negocios de la región para EE. UU.

Por lo tanto, con motivo de la visita, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos destacó que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha impulsado políticas públicas orientadas a la seguridad y a la promoción de condiciones atractivas para la llegada de más capital extranjero.

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Ante esta situación, la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña compartió las cifras oficiales y aseguró que 75 empresas han mostrado interés en establecer operaciones en territorio salvadoreño durante una reunión reciente, con el objetivo de impulsar la reinversión de utilidades, nuevos proyectos y un marco legal más flexible.

“En específico, se ha determinado enfatizar las áreas de energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial”, destacó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, tras recordar que los principales inversionistas provienen de Panamá, Estados Unidos, México y Colombia.

Las áreas prioritarias de El Salvador

Conforme a lo expuesto por el presidente Nayib Bukele, entre las áreas prioritarias para este vínculo bilateral entre El Salvador y los Estados Unidos se encuentran los sectores de energía, donde EE. UU. se mantiene como el principal socio comercial de San Salvador y también actúa como una fuente clave de inversión directa y turismo.

Asimismo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador informó que el trabajo de millones de salvadoreños que se encuentran en el territorio de Estados Unidos "ha permitido que los lazos fuertes se hayan mantenido con el tiempo", por lo que ahora ambos lideran una misión orientada a identificar nuevas inversiones en energía.