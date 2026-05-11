A tan solo un mes del Mundial: ¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa del Mundo 2026?

Falta un mes exacto para el comienzo oficial de la Copa del Mundo 2026, y el principal torneo internacional de futbol masculino de selecciones nacionales ya comienza a sentirse a escala global, especialmente en el territorio de Canadá, México y los Estados Unidos, sedes del campeonato que dará a conocer al próximo campeón mundial.

Por lo tanto, el conteo regresivo para el Mundial 2026 entró oficialmente en su fase final y, a un mes de la inauguración, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) detalló la estructura económica del certamen, que este año eleva su fondo total de premios a US$871 millones, monto que será distribuido entre las 48 clasificadas.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, esta cifra refleja un crecimiento comercial significativo y supera en 50% el presupuesto de la edición previa en Catar 2022. Por ello, la Copa del Mundo con más participantes y mayor cantidad de partidos en la historia también será el que más dinero repartirá.

Dadas las circunstancias, de todo ese dinero, US$1 millón irá a cada selección clasificada para cubrir los gastos de preparación para el torneo, y el resto se repartirá de acuerdo con la posición final de cada equipo en la Copa del Mundo, que comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Corea del Sur, en Ciudad de México.

Dinero para el campeón del Mundial

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense TUDN, el campeón de la Copa del Mundo 2026 recibirá US$50 millones (Q381 millones 640 mil), un incremento de US$8 millones respecto de los US$42 millones que cobró la selección de Argentina por ganar el Mundial de Catar 2022 tras vencer a Francia durante la tanda de penales.

El subcampeón percibirá US$33 millones, mientras que los equipos que alcancen el tercer y cuarto puesto recibirán US$29 millones y US$27 millones, respectivamente. Por lo tanto, el desglose garantiza pagos escalonados para todos los niveles de competencia, incluidos US$9 millones para los países que no superen la fase de grupos.

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Frente a este escenario, la final del Mundial 2026 será el partido con la mayor diferencia económica entre lo que recibirá el campeón y lo que obtendrá el subcampeón en toda la historia del torneo, debido a que la cifra nunca antes había sido alcanzada. Por lo tanto, las 48 naciones intentarán que sus selecciones avancen lo más lejos posible.

Cuartos de final: US$19 millones (Q145 millones)

US$19 millones (Q145 millones) Octavos de final: US$ 15 millones (Q114 millones 492 mil)

US$ millones (Q114 millones 492 mil) Dieciseisavos de final: US$11 millones (Q83 millones 960 mil)

Compensación para los clubes

Por otra parte, la FIFA también decidió incrementar los fondos destinados a las instituciones que aportan futbolistas a la Copa del Mundo. De esa manera, la Federación Internacional de Futbol Asociación distribuirá US$355 millones entre todos los clubes, lo que representa un aumento de 70% respecto de la cifra para Catar en el 2022.

Sin embargo, esto se definirá el próximo sábado 30 de mayo, debido a que esa es la fecha límite para presentar las listas oficiales de convocados para la Copa del Mundo, en las que cada selección debe elegir a un total de 26 futbolistas que representarán a su nación en el torneo, con la esperanza de escribir sus nombres con letras doradas.