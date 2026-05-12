Los Chapitos negocian con EE. UU: Estos son los cargos y penas que enfrentarían si se entregan

Durante la mañana de este martes 12 de mayo, el periódico estadounidense Los Angeles Times informó que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y cabecillas de la facción “Los Chapitos” del cartel de Sinaloa, mantienen diálogos con Estados Unidos para explorar una posible entrega.

El periódico, de circulación diaria y publicado en Los Ángeles, California, citó a dos fuentes familiarizadas con el caso, cuyos nombres no fueron revelados porque no estaban autorizadas para hablar públicamente. Por lo tanto, según esas fuentes, las conversaciones con el Gobierno de EE. UU. se desarrollan desde junio del 2025, hace casi un año.

Hasta el momento, se sospecha que los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo habían esperado para ver cómo se desarrollaban los casos de sus hermanastros, Ovidio y Joaquín Guzmán, antes de actuar, debido a que los hijos de “El Chapo” figuran entre los fugitivos más buscados por la justicia de Estados Unidos desde diciembre del 2024.

En el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ofrecen hasta US$10 millones por información que conduzca al arresto o condena de “Los Chapitos”, quienes actualmente libran una violenta disputa contra la facción “La Mayiza”, generando una ola de violencia en Sinaloa y debilitado su estructura operativa.

Negociaciones de EE. UU. con Los Chapitos

Según lo expuesto en el reportaje de Los Angeles Times, las conversaciones entre EE. UU. y “Los Chapitos” se habrían mantenido bajo un estricto nivel de confidencialidad, mientras los cabecillas de la facción evalúan sus opciones frente a la presión de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Ante esta situación, la posible entrega de Archivaldo y Alfredo no es una decisión tomada, sino que depende de una estrategia de observación legal, dado que las sentencias o posibles acuerdos de culpabilidad de Ovidio y Joaquín servirán como un termómetro para que los cabecillas de la facción decidan si los términos les favorecen.

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En la actualidad, los hermanos enfrentan múltiples acusaciones por tráfico de fentanilo, lavado de dinero y posesión de armas de fuego en diversas cortes de los Estados Unidos. Adicionalmente, las autoridades han señalado durante años a “Los Chapitos” como una de las estructuras criminales más relevantes dentro del cartel de Sinaloa.

Sin embargo, hasta el momento, el abogado de los hermanos, Jeffrey Lichtman, no ha respondido públicamente a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio estadounidense, y ninguna agencia oficial del Gobierno de los Estados Unidos ha emitido un comunicado que confirme o desmienta estos acercamientos con Los Chapitos.

Posibles cargos federales contra Los Chapitos

Narcoterrorismo : Pena mínima de 20 años de prisión y pena máxima de cadena perpetua.

: Pena mínima de 20 años de prisión y pena máxima de cadena perpetua. Conspiración para importar cocaína : Pena mínima de 10 años de prisión y pena máxima de cadena perpetua.

: Pena mínima de 10 años de prisión y pena máxima de cadena perpetua. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Pena mínima de 30 años de prisión y pena máxima de cadena perpetua.

No obstante, en Estados Unidos las penas federales pueden acumularse, dependiendo del número de delitos imputados y de los acuerdos de cooperación alcanzados con los fiscales, de manera que podrían sumarse los delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y operaciones criminales con recursos ilícitos.