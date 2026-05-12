Actuaba como agente secreta de China: Alcaldesa de California se declara culpable y dejará el cargo

Durante la mañana de este martes 12 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), agencia responsable de hacer cumplir las leyes y defender los intereses del país, anunció que Eileen Wang, la alcaldesa de Arcadia, California, aceptó declararse culpable de actuar como agente secreta e ilegal de China.

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Justicia, Eileen Wang fue acusada de cumplir instrucciones de funcionarios chinos, como compartir artículos favorables a Pekín, sin notificar previamente al Gobierno de Estados Unidos, como exige la ley de la nación. Por ello, tras ser acusada por las autoridades federales, renunció a su cargo.

Además, Wang presuntamente colaboró con otras personas vinculadas a Pekín para difundir propaganda favorable al Gobierno de China dentro de la comunidad chino-estadounidense del sur de California, donde se encuentra Arcadia, una pequeña ciudad cercana al valle de San Gabriel con una población aproximada de 57 mil habitantes.

Frente a este escenario, la acusación formal alega que funcionarios chinos le enviaron artículos preelaborados a través de WeChat, una aplicación china esencial para la comunicación, pagos móviles y servicios diarios, con más de mil millones de usuarios activos. Posteriormente, Wang publicó todos esos artículos en sus canales en línea.

Culpable de actuar como agente ilegal

De acuerdo con el periódico estadounidense Los Angeles Times, Eileen Wang, de 58 años, fue elegida en noviembre del 2022 para un concejo municipal de cinco integrantes, del cual se selecciona al alcalde de manera rotativa. Sin embargo, posteriormente se indicó que ni las finanzas ni el personal de Arcadia estuvieron involucrados.

Ante esta situación, debido a que entre el contenido distribuido había textos que negaban la persecución y el trabajo forzoso en la región china de Xinjiang, la alcaldesa Eileen Wang aceptó declararse culpable de un delito federal que conlleva una pena mínima de diez años de prisión, aunque la condena podría ser mucho mayor en su caso.

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Dadas las circunstancias, las autoridades de los Estados Unidos han recalcado la gravedad del caso, al argumentar que una funcionaria elegida habría actuado bajo las directrices de un Gobierno extranjero. “Queremos ser claros: esta investigación se refiere a una conducta individual”, afirmó el administrador de Arcadia, Dominic Lazzaretto.

Sin embargo, el prometido de Eileen Wang, Yaoning Sun, también fue acusado de promover propaganda pro-China en territorio de los Estados Unidos a instancias de funcionarios del Gobierno chino, por lo que ambos presuntamente reconocen la gravedad del cargo y asumirán toda la responsabilidad por “errores personales del pasado”.

Reacciones sobre el caso Wang

“Ella se disculpa y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal. Su amor y devoción por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado”, agregó el abogado de Eileen Wang, Jason Liang, tras mencionar que, según su acuerdo de culpabilidad, la alcaldesa trabajó en nombre de China desde finales del 2020 hasta el 2022.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Central de California, Bill Essayli, dijo que no es nuevo que personas en Estados Unidos ejecuten en secreto órdenes de gobiernos extranjeros: “Que esto sirva como una advertencia: las personas que influyen en nuestra democracia serán identificadas, investigadas y llevadas ante la justicia”, concluyó.