El mayor submarino nuclear de Estados Unidos: Así es el Alaska SSBN-732 que atracó en Gibraltar

Durante la mañana de este martes 12 de mayo, el USS Alaska SSBN-732, un submarino nuclear de misiles balísticos, atracó en el puerto de Gibraltar, en un movimiento que ha generado un amplio despliegue de seguridad en torno a la Base Naval de Gibraltar, situada en el extremo sur de la península ibérica y limítrofe con territorio español.

“Un submarino de misiles balísticos de la Armada estadounidense llegó a Gibraltar”, informó la Sexta Flota de Estados Unidos en un comunicado oficial, debido a que es la unidad operacional de las Fuerzas Navales estadounidenses en Europa y actualmente tiene su cuartel general en Nápoles, Italia, a más de 2 mil 445 kilómetros de Gibraltar.

“Esta visita al puerto demuestra la capacidad, la flexibilidad y el compromiso constante de Estados Unidos con sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, afirmó la oficina de prensa de la Sexta Flota, en referencia a la alianza militar y política de defensa colectiva que actualmente agrupa a países de Europa y América.

Frente a este escenario, la aparición del submarino nuclear estadounidense USS Alaska SSBN-732 en la Base Naval de Gibraltar ha desatado una enorme atención internacional, principalmente porque esa nave, diseñada para operar bajo la superficie del agua, es una de las más estratégicas y sensibles de la Marina de Estados Unidos.

El submarino más grande

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los submarinos balísticos nucleares de clase Ohio, como el USS Alaska SSBN-732, “son plataformas de lanzamiento indetectables” que brindan a la Marina de EE. UU. el componente con mayor capacidad de supervivencia de la tríada nuclear: misiles ICBM, misiles SLBM y bombarderos estratégicos.

Actualmente existen 14 submarinos de misiles balísticos y cuatro submarinos de misiles guiados clase Ohio, los más grandes de la flota estadounidense. Dadas las circunstancias, el USS Alaska SSBN-732 mide 171 metros de eslora y desplaza más de 18 mil 750 toneladas sumergido, conforme a lo expuesto por The New York Times.

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Ante esta situación, el USS Alaska SSBN-732 llegó escoltado por varias embarcaciones militares británicas y bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la base naval del Peñón, en Gibraltar, ya que este submarino estadounidense, perteneciente a la clase Ohio, está diseñado para portar misiles balísticos Trident II con alta capacidad nuclear.

Sin embargo, los submarinos estratégicos de la clase Ohio están diseñados para lo contrario de lo ocurrido este martes 12 de mayo en el territorio de Gibraltar: pasar desapercibidos, debido a que su principal misión es operar ocultos bajo el mar junto a misiles balísticos para submarinos con cabezas nucleares de origen estadounidense.

Simbolismo militar

La llegada del USS Alaska SSBN-732 coincide con un momento muy delicado a nivel mundial, por lo que varios medios de comunicación estadounidenses vinculan este despliegue con el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, especialmente tras el deterioro de las negociaciones y el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz.

Además, esta situación destaca la base naval de Gibraltar, que durante años ha sido un punto estratégico para las operaciones militares del Reino Unido y los Estados Unidos. Esto se debe a que su ubicación en la entrada del Mediterráneo permite controlar uno de los pasos marítimos más importantes del planeta: el estrecho de Gibraltar.