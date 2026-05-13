Casi mil 700 personas confinadas en un crucero: Brote de norovirus afecta a más de 100 pasajeros

Durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, la principal empresa de radiodifusión pública del Reino Unido, BBC, informó que casi mil 700 pasajeros permanecen retenidos en un crucero británico ubicado cerca de Francia, después de que más de 100 personas se enfermaran a causa del norovirus, una enfermedad gastrointestinal.

Las autoridades sanitarias locales en la ciudad de Burdeos señalaron que tres pasajeros habían quedado aislados en sus camarotes del crucero MS Ambition, mientras que los demás pasajeros no pudieron desembarcar en el puerto de la capital vinícola del suroeste de Francia, muy famosa en Europa por su arquitectura clásica del siglo XVIII.

Ante esta situación, la línea británica de cruceros Ambassador Cruise Line agregó que no había “ninguna razón” para vincular el brote de norovirus con el brote de hantavirus registrado en otro crucero de las Islas Canarias, pese a que un hombre de 92 años había fallecido a bordo y el forense aún no determinaba la causa de la muerte.

Por lo tanto, el operador de cruceros centrado en el mercado para adultos mayores de 50 años agregó que “estamos brindando todo nuestro apoyo a los amigos y familiares del fallecido y les expresamos nuestras sinceras condolencias en este momento”, mientras otros pasajeros presentaban síntomas similares a los de la enfermedad.

Nuevo virus se desata en otro crucero

En su declaración oficial, la línea británica de cruceros Ambassador Cruise Line señaló que se había informado de un aumento en el número de casos después de que los viajeros embarcaron en la ciudad de Liverpool el pasado viernes 8 de mayo, por lo que “varios pasajeros y miembros de la tripulación muestran síntomas de la enfermedad”.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el norovirus es responsable del 50% de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en los Estados Unidos y esta enfermedad gastrointestinal es una afección frecuente que provoca diarrea y vómitos, por lo que los casos en adultos suelen estar causados por intoxicación.

Lea más sobre el mayor submarino nuclear de Estados Unidos: Así es el Alaska SSBN-732 que atracó en Gibraltar

Frente a este escenario, la línea de cruceros del Reino Unido dijo que se habían implementado protocolos mejorados de saneamiento y prevención en todo el barco, “de acuerdo con todos los procedimientos de salud pública establecidos tras los informes iniciales de la enfermedad”, que es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae.

Entre las medidas introducidas desde que se notificó la enfermedad por primera vez se incluyeron una mayor limpieza y desinfección de las zonas públicas, así como orientación continua a los pasajeros sobre la higiene de manos y la notificación de síntomas al equipo médico de a bordo, debido a que el virus se transmite por contacto.

Norovirus infecta a más de 100 pasajeros

Luego de que la línea británica de cruceros Ambassador Cruise Line informó de la situación a las autoridades sanitarias francesas, la agencia de salud de Nueva Aquitania dijo que se había enviado un equipo médico a bordo para evaluar la situación y que actualmente se estaban tomando muestras en el Hospital Universitario de Burdeos.

“La salud, la seguridad y el bienestar de los huéspedes y la tripulación siguen siendo nuestra prioridad, y estamos sinceramente agradecidos por la paciencia, la comprensión y la cooperación demostradas mientras siguen todas las medidas de precaución”, concluyó el operador del crucero, tras decir que los resultados tardarían en ser procesados.