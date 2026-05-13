Nuevo director del ICE tras la salida de Todd Lyons: ¿Quién es el agente David Venturella?

Durante la mañana de este 13 de mayo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que David Venturella, un veterano funcionario migratorio, será el próximo director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de la salida de Todd Lyons.

Ante esta situación, el exejecutivo de una empresa privada de prisiones asumirá el liderazgo de la principal agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias y aduaneras en los Estados Unidos, mientras la administración del presidente Donald Trump intenta adoptar un enfoque distinto en su ofensiva contra la inmigración ilegal.

Frente a este escenario, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que quiere que los agentes del ICE adopten un enfoque “más discreto”, mientras mantienen una actitud agresiva en los arrestos de indocumentados, por lo que seguirán operando en el interior del país y gestionarán las detenciones y deportaciones.

Por lo tanto, debido a que la agencia federal ha estado sin un líder confirmado por el Senado de Estados Unidos desde la administración del presidente Barack Obama en el 2016, David Venturella asumirá el cargo en lugar del director interino del ICE, Todd Lyons, cuyo último día en funciones está previsto para el próximo domingo 31 de mayo.

¿Quién es David Venturella?

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, David Venturella es un agente con más de 20 años de trayectoria en el ICE que ocupó cargos ligados a deportaciones y detención migratoria, incluidas múltiples funciones en el programa “Comunidades Seguras”, que coordinaba la cooperación entre policías locales y autoridades migratorias.

Sin embargo, aunque Venturella ha trabajado al menos dos décadas en el ICE, lo ha hecho de forma intermitente, dado que el nuevo director es conocido porque en el 2012 se retiró de la agencia para trabajar en Geo Group, una empresa privada de prisiones que figura entre los mayores contratistas para operar centros de detención en EE. UU.

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A pesar de eso, debido a su experiencia durante las administraciones de George Bush y Barack Obama, Venturella retomó labores en el ICE a principios del 2025, con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, y de acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, actualmente se encarga de las contrataciones y asuntos internos.

Dadas las circunstancias, la promoción de Venturella para liderar la agencia probablemente también encontrará críticas derivadas de las preocupaciones sobre la relación entre el ICE y las empresas de prisiones privadas, debido a que el presidente Donald Trump ha ampliado su uso para detener a inmigrantes indocumentados en todo el país.

Nuevo director interino del ICE

El cambio de director interino en el ICE se debe a los problemas de salud de Todd Lyons, quien se ha visto obligado a ir al hospital, por lo que dejará su puesto como el octavo jefe a cargo de la agencia migratoria que desempeñó el cargo de forma interina desde que Sarah Saldaña fue la última directora del ICE aprobada por el Senado.

Por ello, David Venturella tomará el control del ICE, una agencia que se encuentra bajo escrutinio público por su polémica actuación durante múltiples redadas masivas en distintas ciudades del país y por los operativos que resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis, a causa de disparos de agentes migratorios.