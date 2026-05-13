¿Red secreta y cómplices? La teoría sobre el asesinato de Carolina Flores a manos de la suegra

La captura de Erika María Herrera en Venezuela volvió a poner el caso de la exreina de belleza, Carolina Flores, en el centro de la conversación pública, debido a que cada novedad relacionada con la investigación del asesinato de la modelo mexicana de 27 años, a manos de la suegra, aumenta la atención de los usuarios en redes sociales.

De acuerdo con las versiones de los familiares de Carolina Flores, compartidas por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el posible motivo del crimen en la colonia Polanco de la Ciudad de México está relacionado con una millonaria herencia que la modelo mexicana recibió a principios del 2025 tras la muerte de su padre.

Los allegados de la exreina de belleza aseguran que, desde ese momento, los conflictos y tensiones en el entorno familiar de Flores y Herrera comenzaron a intensificarse, por lo que la familia de la modelo cuestionó la actitud de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, durante el ataque ocurrido en el apartamento de la pareja.

Esto se debe a que la reacción del hombre no correspondería a la de alguien que presencia una tragedia de esa magnitud contra una persona a la que amaba, de manera que estas sospechas generaron debates en plataformas digitales y despertaron dudas sobre el origen del asesinato de Flores, ocho meses después de convertirse en madre.

Red secreta y cómplices

Conforme a lo expuesto por el diario nacional mexicano El Heraldo de México, Erika María Guadalupe Herrera destapó una red secreta de cómplices que presuntamente la ayudaron a salir de la Ciudad de México y llegar a Venezuela tras asesinar a la modelo de 27 años, Carolina Flores, esposa de su hijo Alejandro y madre de su única nieta.

Las cartas que la suegra de la víctima tenía en su teléfono celular aparentemente servían como medio de contacto entre Herrera, quien se encontraba en la ciudad de Caracas, y sus seres queridos, que la ayudaron a dejar México y partir hacia la capital venezolana, ya que sus hermanos fueron capaces de enviarle dinero a Sudamérica.

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“Esto es para hacerles saber que estoy bien. Estoy hospedada en un lugar familiar. No ando en la calle paseando con el celular ni corriendo peligros”, citó el periódico mexicano, con base en una de las misivas en las que Erika María agradece directamente por el apoyo que recibió mientras permanecía escondida en territorio venezolano.

“Estoy triste y preocupada, pero bien y sin necesidades, no se angustien. Cuídense, por favor. Puedo usar poco mi teléfono, así que los enlaces, por ahora, no. Los quiero y los extraño”, anotó Herrera, quien en ese momento se encontraba alojada en un inmueble venezolano que había alquilado en la urbanización residencial de El Cigarral.

Espera su extradición a México

Erika María Guadalupe Herrera fue detenida en un apartamento del edificio Parque Alegre, donde funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la ubicaron tras labores de inteligencia, por lo que actualmente sigue en la capital de Venezuela, en espera de ser extraditada a la Ciudad de México.

La suegra de la exreina de belleza permanece en las instalaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la mayor organización de policía internacional, dado que a finales de abril se activó una ficha roja para localizar a la acusada como la presunta autora material del feminicidio de su nuera Carolina Flores.