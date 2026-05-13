¿El hantavirus del crucero MV Hondius mutó? Estos son los países que han registrado contagios

Durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la agencia de la Unión Europea (UE) dedicada a identificar y evaluar amenazas actuales y emergentes de enfermedades infecciosas para proteger la salud humana, descartó que el hantavirus del crucero hubiera mutado.

Conforme a lo expuesto por la ECDC, la información recopilada hasta el momento sobre el brote de hantavirus del crucero MV Hondius descarta que hubiera mutado o que se trate de una variante más contagiosa o más dañina que la andes, un tipo de enfermedad respiratoria grave con alta mortalidad (30-50%) muy común en Chile y Argentina.

“Los virus pueden mutar con el tiempo, pero no hay ningún motivo que sugiera en este momento que este haya mutado y se haya vuelto más contagioso. Lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico y microbiológico sugiere que está actuando del modo que normalmente hace”, agregó Andreas Hoefer, un microbiólogo del ECDC.

Ante esta situación, Andreas Hoefer señaló que el genoma del hantavirus ha sido completamente secuenciado y que, de acuerdo con los datos disponibles, “no hay ningún dato que sugiera que se esté comportando de forma diferente, en cuanto a transmisibilidad o gravedad, de los virus conocidos que circulan en el mundo”, como el andes.

No hay cura para el brote de hantavirus

De acuerdo con Sabra Klein, catedrática de Microbiología Molecular e Inmunología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, “no hay vacuna y no hay dinero” para encontrar una cura para el hantavirus, “en parte porque los patógenos en las infecciones transmitidas por roedores son muy infrecuentes”.

Frente a este escenario, la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, destacó que se trata de una situación “muy compleja” debido a las incertidumbres existentes sobre las personas de múltiples nacionalidades implicadas y el largo período de incubación, ya que España implementó cuarentena y aislamiento durante 42 días para los pacientes.

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“Se trata de un virus que se conoce desde hace décadas. Comparado con otros virus, lo que sabemos hasta ahora es que la transmisión necesita un tiempo prolongado de exposición o un contacto intenso”, agregó Rendi-Wagner, quien no descartó nuevos positivos de pasajeros que probablemente se infectaron durante el viaje a Argentina.

Dadas las circunstancias, el ECDC recomienda que los pasajeros y la tripulación que tengan síntomas sean sometidos a aislamiento médico inmediato, mientras que quienes no los tengan sean puestos en cuarentena de hasta seis semanas (36 días), debido a que este brote de hantavirus ha causado, hasta el momento, la muerte de tres personas.

Los países con contagios

Por ahora, este brote de hantavirus ha logrado cruzar varias fronteras y registra un total de once infectados que han sido confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestión política de prevención, promoción e intervención sanitaria a nivel mundial.