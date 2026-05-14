Mathias Flores, el niño que creó su propio álbum del Mundial 2026 al no poder comprar el original

A 28 días de que comience la Copa del Mundo 2026, la fiebre mundialista ya empezó a sentirse en distintos países, incluso en aquellos cuyas selecciones no clasificaron al Mundial, debido a que muchas personas han empezado a coleccionar el álbum del principal torneo internacional oficial de futbol masculino entre selecciones nacionales.

Tal es el caso de Mathias Flores Tamayo, un menor de edad nacido en Lima, Perú que, aunque su selección nacional no logró clasificar al Mundial 2026, decidió crear su propio álbum inspirado en la próxima Copa del Mundo, que se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en el territorio de México, Canadá y Estados Unidos.

Conforme a lo expuesto por Mathias Flores Tamayo en sus videos publicados en TikTok, tomó la decisión de crear su propio álbum mundialista ante la imposibilidad de adquirir el producto oficial debido a los altos precios, ya que el combo de pasta blanda y una caja de 104 sobres cuesta aproximadamente 448 soles peruanos (Q1 mil).

Frente a este escenario, la iniciativa del niño peruano se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes sociales durante los últimos días, al punto de que decenas de personas se ofrecieron a comprarle a Mathias su álbum original, luego de ver el cuaderno elaborado a mano con referencias a la Copa Mundial en Norteamérica.

"Creando mi propio álbum"

En videos publicados en plataformas digitales, Mathias Flores Tamayo muestra las páginas diseñadas con espacios para las selecciones nacionales, los estadios y las figuritas de futbolistas creadas por él mismo, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Phil Foden y Federico Valverde, entre muchos otros.

Las publicaciones del niño peruano despertaron reacciones masivas entre los internautas de distintos países, quienes resaltaron el nivel de detalle del proyecto y la dedicación del menor de edad para intentar reproducir el formato tradicional de los álbumes mundialistas, una costumbre ligada al deporte desde la Copa Mundial de 1970.

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El contenido de Mathias Tamayo generó sorpresa entre usuarios de plataformas digitales, principalmente por el tiempo invertido en el trabajo manual, dado que el peruano no solo creó el álbum, sino que también hizo sus propios sobres con las estampas, los cuales abre en sus transmisiones en vivo, donde decenas de internautas lo apoyan.

Dadas las circunstancias, aunque algunas personas se burlaron de su proyecto, al menor de edad no le molestan las críticas y ha asegurado abiertamente que su incapacidad económica para conseguir el álbum original simplemente lo motivó a crear el suyo, por lo que esos mensajes aumentaron las reacciones de apoyo en TikTok.

La creatividad de Mathias Flores

Ante esta situación, muchos usuarios de TikTok destacaron la creatividad del niño peruano y también decidieron elaborar sus propios álbumes artesanales ante la dificultad para conseguir productos oficiales, inspirados en el proyecto de Mathias Tamayo, quien fue recompensado por la empresa Panini con un álbum original gracias a su talento.

“Oye, nos encantó tu creatividad y lo bonito que dibujas. Pero también te queremos regalar un kit. Te escribiremos por mensaje directo para hacértelo llegar”, le comentó la editorial italiana que ostenta el liderazgo mundial en el sector de los cromos. De esta manera, en los últimos videos el menor de edad nacido en Perú ya muestra su álbum.