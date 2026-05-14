La nueva apuesta millonaria de Apple: Cuatro series originales en torno a la MLS y el Mundial

Durante la mañana de este jueves 14 de mayo, la Major League Soccer (MLS), liga de futbol de Canadá y Estados Unidos, anunció cuatro series de contenido original y una red de distribución ampliada, coincidiendo con la Copa Mundial del 2026, que se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en México, Canadá y EE. UU.

De acuerdo con la Major League Soccer, las cuatro series de contenido original abarcarán 40 historias y generarán más de 400 piezas de contenido distribuidas por Amazon, Apple TV, FOX y Tubi. Además, otros socios se anunciarán a finales de mayo, ya que la MLS espera que más de 40 jugadores representen a sus países en el Mundial.

“La Copa Mundial representa una gran oportunidad para que la MLS comparta las historias que nos convierten en la liga de mayor crecimiento del mundo”, agregó el vicepresidente ejecutivo de Medios de la MLS, Seth Bacon, quien trabajó directamente con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para llegar a un acuerdo.

“No solo creamos contenido, sino que también damos visibilidad a los jugadores, sus comunidades y las conmovedoras trayectorias que conectan a los aficionados con este deporte. Nuestros seguidores estarán más cerca que nunca de las historias que hay detrás de la liga y de las personas que dan forma a su futuro”, afirmó Seth Bacon.

La apuesta millonaria de Apple

Conforme a lo expuesto por Eddy Cue, ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS, “el deporte en directo, especialmente el futbol, vive su gran momento porque logra combinar lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guion”.

Para Cue, vicepresidente sénior de Servicios y Salud de Apple, no hay mejor lugar para vivir esta intersección que Miami, donde nació esta apuesta: “Es la ciudad más global de los Estados Unidos. El nivel de energía que hay en Florida se siente apenas llegas”, añadió el ejecutivo, quien reporta directamente a Tim Cook, director general de Apple.

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Por lo tanto, bajo la dirección de Eddy Cue, Apple TV se convirtió en la casa exclusiva de la MLS en el territorio de los Estados Unidos durante cinco años, a partir del 2026, con un contrato estimado en US$140 millones anuales, por encima de los US$90 millones anuales que pagaba ESPN, la mayor cadena de televisión deportiva del mundo.

“Estamos aprovechando todo lo que tenemos. Si vas a Apple News, te vamos a dejar entrar en vivo al partido cuando esté pasando, incluso desde el punto de vista del árbitro. El futbol lo tiene todo. Es un drama sin guion. No sabes quién va a ganar. Es extremadamente emocionante de ver”, indicó el ejecutivo, quien reside en Los Ángeles.

Celebridades en la MLS

“Ahora tienes futbolistas que son enormes estrellas. Hasta sus parejas son famosas. Tienes directores técnicos que también son grandes figuras porque están dispuestos a decir cualquier cosa. Hablan unos de otros, y eso rara vez se ve en el deporte”, señaló, en referencia al ecosistema alimentado por las celebridades en torno al campeonato.

Las series originales: