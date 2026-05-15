EE. UU. prepara una acusación criminal: ¿Qué pasó con el expresidente cubano Raúl Castro?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión abierta estadounidense CBS, el Gobierno de los Estados Unidos prepara una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria “Brothers to the Rescue” en febrero de 1996, en aguas internacionales.

Según CBS, la acusación criminal contra el general y político cubano debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace más de tres décadas, en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales el sábado 24 de febrero de 1996.

Ante esta situación, el caso contra el expresidente de la República de Cuba forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración republicana del presidente Donald Trump por incrementar la presión sobre el Gobierno cubano, en paralelo con otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar los cambios políticos en la isla.

Por lo tanto, el pasado martes 31 de marzo, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo durante una entrevista con la agencia de noticias EFE que espera que Raúl Castro sea juzgado en el territorio de los Estados Unidos, en pleno endurecimiento de la política exterior del mandatario estadounidense hacia La Habana.

Trump evita comentar sobre investigación contra Castro

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump evitó comentar durante la mañana de este viernes 15 de mayo sobre los reportes de una posible investigación de su Gobierno contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, e insistió en que Estados Unidos tiene mucho que dialogar con La Habana acerca del general y político cubano.

“No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien comente sobre ello”, respondió el mandatario al ser preguntado sobre los informes de que Washington sopesa una acusación formal contra Castro en relación con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

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“Así que ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”, se limitó a responder el magnate neoyorquino, quien insistió ante los periodistas a bordo del Air Force One, donde viaja de regreso a EE. UU. desde China, en que los cubanos “necesitan ayuda” porque Raúl Castro sigue siendo considerado una figura influyente dentro del país.

Esto se debe a que quien fue presidente de la República de Cuba del 24 de febrero del 2008 al 18 de abril del 2018 dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en el 2021, pero su nieto, Guillermo Castro, conocido como “Raulito”, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

Acusación criminal contra Raúl Castro

Aunque el Departamento de Justicia estadounidense estaría considerando una acusación contra el hermano menor de Fidel Castro, hasta el momento no se ha confirmado ni comentado nada oficialmente sobre la posible imputación contra Raúl Castro, mientras que el Gobierno de Cuba aún no ha emitido una respuesta pública al respecto.

Asimismo, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, los reportes sobre una posible acusación contra el veterano dirigente cubano se dieron a conocer el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido Guillermo Castro.