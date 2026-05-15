16 sedes mundialistas distribuidas en tres países: ¿Cuántos encuentros se jugarán en cada ciudad?
Los estadios deben tener una capacidad mínima de 60 mil para los cuartos de final y las semifinales, y de 80 mil para los juegos de inauguración y la final.
Vista general del interior del MetLife Stadium durante el partido entre el Manchester United y el West Ham. (Foto Prensa Libre: EFE)
En el 2017, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) estableció que todos los estadios seleccionados para los Mundiales debían tener una capacidad mínima de 40 mil espectadores para los partidos de primera y segunda ronda; 60 mil para los cuartos de final y las semifinales; y 80 mil para los juegos de inauguración y la final.
Por lo tanto, la lista definitiva de las 16 áreas metropolitanas y el mismo número de estadios que albergarían la Copa del Mundo del 2026 se dio a conocer en junio del 2022, unos meses antes de que comenzara el Mundial de Catar, que en su momento contó con ocho recintos en cinco ciudades para el principal torneo internacional de futbol.
Ante esta situación, únicamente dos de los 16 estadios requirieron intervenciones profundas. Por un lado, el Estadio Banorte fue objeto de una amplia remodelación interior para adecuarse a las características exigidas por la FIFA y cerró sus puertas para la construcción de un nuevo acceso para los equipos en la parte media de la tribuna lateral.
En tanto, el BMO Field de Toronto fue ampliado a principios del 2026 para alcanzar la capacidad mínima requerida de 40 mil espectadores, superándola incluso con las proyectadas 45 mil localidades finales, de manera que los once estadios estadounidenses solo requirieron adecuaciones para instalar césped natural y ampliar espacios.
¿Cuántos partidos se juegan en cada ciudad?
Monterrey: 4 juegos
- 14 de junio: Suecia vs. Túnez (Fase de grupos)
- 20 de junio: Túnez vs. Japón (Fase de grupos)
- 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Fase de grupos)
- 29 de junio: Primero del Grupo F vs. Segundo del Grupo C (Dieciseisavos de final)
Guadalajara: 4 juegos
- 11 de junio: Corea del Sur vs. República Checa (Fase de grupos)
- 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Fase de grupos)
- 23 de junio: Colombia vs. Congo (Fase de grupos)
- 26 de junio: Uruguay vs. España (Fase de grupos)
Ciudad de México: 5 juegos
- 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Fase de grupos)
- 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (Fase de grupos)
- 24 de junio: República Checa vs. México (Fase de grupos)
- 30 de junio: Primero del Grupo A vs. Tercero del Grupo C (Dieciseisavos de final)
- 5 de julio: Ganador entre 1A/3C vs. Ganador entre 1L/3E (Octavos de final)
Toronto: 6 juegos
- 12 de junio: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos)
- 17 de junio: Ghana vs. Panamá (Fase de grupos)
- 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de grupos)
- 23 de junio: Panamá vs. Croacia (Fase de grupos)
- 26 de junio: Senegal vs. Irak (Fase de grupos)
- 2 de julio: Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L (Dieciseisavos de final)
Filadelfia: 6 juegos
- 14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador (Fase de grupos)
- 19 de junio: Brasil vs. Haití (Fase de grupos)
- 22 de junio: Francia vs. Irak (Fase de grupos)
- 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil (Fase de grupos)
- 27 de junio: Croacia vs. Ghana (Fase de grupos)
- 2 de julio: Ganador entre 1E/3A vs. Ganador entre 1I/3C (Octavos de final)
Seattle: 6 juegos
- 15 de junio: Bélgica vs. Egipto (Fase de grupos)
- 19 de junio: Estados Unidos vs. Australia (Fase de grupos)
- 24 de junio: Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Fase de grupos)
- 26 de junio: Egipto vs. Irán (Fase de grupos)
- 1 de julio: Primero del Grupo G vs. Tercero del Grupo A (Dieciseisavos de final)
- 6 de julio: Ganador entre 1D/3B vs. Ganador entre 1G/3A (Octavos de final)
San Francisco: 6 juegos
- 13 de junio: Catar vs. Suiza (Fase de grupos)
- 16 de junio: Austria vs. Jordania (Fase de grupos)
- 19 de junio: Turquía vs. Paraguay (Fase de grupos)
- 22 de junio: Jordania vs. Argelia (Fase de grupos)
- 25 de junio: Paraguay vs. Australia (Fase de grupos)
- 1 de julio: Primero del Grupo D vs. Tercero del Grupo B (Dieciseisavos de final)
Kansas City: 6 juegos
- 16 de junio: Argentina vs. Argelia (Fase de grupos)
- 20 de junio: Ecuador vs. Curazao (Fase de grupos)
- 25 de junio: Japón vs. Suecia (Fase de grupos)
- 27 de junio: Argelia vs. Austria (Fase de grupos)
- 3 de julio: Primero del Grupo K vs. Tercero del Grupo D (Dieciseisavos de final)
- 11 de julio: Cuartos de final (Partido cuatro)
Vancouver: 7 juegos
- 13 de junio: Australia vs. Turquía (Fase de grupos)
- 18 de junio: Canadá vs. Catar (Fase de grupos)
- 21 de junio: Nueva Zelanda vs. Egipto (Fase de grupos)
- 24 de junio: Suiza vs. Canadá (Fase de grupos)
- 26 de junio: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Fase de grupos)
- 2 de julio: Primero del Grupo B vs. Tercero del Grupo E (Dieciseisavos de final)
- 7 de julio: Ganador entre 1B/3E vs. Ganador entre 1K/3D (Octavos de final)
Miami: 7 juegos
- 15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Fase de grupos)
- 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Fase de grupos)
- 24 de junio: Escocia vs. Brasil (Fase de grupos)
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Fase de grupos)
- 3 de julio: Primero del Grupo J vs. Segundo del Grupo H (Dieciseisavos de final)
- 11 de julio: Cuartos de final (Partido tres)
- 18 de julio: Partido por el tercer puesto
Boston: 7 juegos
- 13 de junio: Haití vs. Escocia (Fase de grupos)
- 16 de junio: Irak vs. Noruega (Fase de grupos)
- 19 de junio: Escocia vs. Marruecos (Fase de grupos)
- 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana (Fase de grupos)
- 26 de junio: Noruega vs. Francia (Fase de grupos)
- 29 de junio: Primero del Grupo E vs. Tercero del Grupo A (Dieciseisavos de final)
- 9 de julio: Cuartos de final (Partido uno)
Houston: 7 juegos
- 14 de junio: Alemania vs. Curazao (Fase de grupos)
- 17 de junio: Portugal vs. Congo (Fase de grupos)
- 20 de junio: Países Bajos vs. Suecia (Fase de grupos)
- 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán (Fase de grupos)
- 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Fase de grupos)
- 29 de junio: Primero del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (Dieciseisavos de final)
- 4 de julio: Ganador entre 2A/2B vs. Ganador entre 1F/2C (Octavos de final)
Atlanta: 8 juegos
- 15 de junio: España vs. Cabo Verde (Fase de grupos)
- 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica (Fase de grupos)
- 21 de junio: España vs. Arabia Saudita (Fase de grupos)
- 24 de junio: Marruecos vs. Haití (Fase de grupos)
- 27 de junio: Congo vs. Uzbekistán (Fase de grupos)
- 1 de julio: Primero del Grupo L vs. Segundo del Grupo E (Dieciseisavos de final)
- 7 de julio: Ganador entre 1J/2H vs. Ganador entre 2D/2G (Octavos de final)
- 15 de julio: Semifinales (Partido dos)
Los Ángeles: 8 juegos
- 12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de grupos)
- 15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de grupos)
- 18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos)
- 21 de junio: Bélgica vs. Irán (Fase de grupos)
- 25 de junio: Turquía vs. Estados Unidos (Fase de grupos)
- 28 de junio: Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B (Dieciseisavos de final)
- 2 de julio: Primero del Grupo H vs. Segundo del Grupo J (Dieciseisavos de final)
- 10 de julio: Cuartos de final (Partido dos)
Nueva York / Nueva Jersey: 8 juegos
- 13 de junio: Brasil vs. Marruecos (Fase de grupos)
- 16 de junio: Francia vs. Senegal (Fase de grupos)
- 22 de junio: Noruega vs. Senegal (Fase de grupos)
- 25 de junio: Ecuador vs. Alemania (Fase de grupos)
- 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (Fase de grupos)
- 30 de junio: Segundo del Grupo I vs. Tercero del Grupo C (Dieciseisavos de final)
- 5 de julio: Ganador entre 1C/2F vs. Ganador entre 2E/2I (Octavos de final)
- 19 de julio: Final de la Copa Mundial
Dallas: 9 juegos
- 14 de junio: Países Bajos vs. Japón (Fase de grupos)
- 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (Fase de grupos)
- 22 de junio: Argentina vs. Austria (Fase de grupos)
- 25 de junio: Túnezvs. Países Bajos (Fase de grupos)
- 27 de junio: Jordania vs. Argentina (Fase de grupos)
- 30 de junio: Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I (Dieciseisavos de final)
- 3 de julio: Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G (Dieciseisavos de final)
- 6 de julio: Ganador entre 2K/2L vs. Ganador entre 1H/2J (Octavos de final)
- 14 de julio: Semifinales (Partido uno)