Recompensa de US$200 mil por Monica Witt: La militar de EE. UU. acusada de ser una espía iraní

Durante la mañana de este viernes 15 de mayo, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció, a través de su sitio web oficial, una recompensa de US$200 mil (Q1 millón 526 mil) por información que pueda conducir al arresto de una exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea acusada en el 2019 de espiar para Irán.

Mediante un comunicado digital, el servicio de seguridad e inteligencia interior de los Estados Unidos informó que continúa buscando a Monica Witt, quien, según se cree, desertó a Irán en diciembre del 2013, hace más de una década, de manera que “probablemente sigue apoyando todas las actividades ilícitas” de la República Islámica.

“El FBI no la ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia iraní, puede que haya alguien que sepa algo sobre su paradero”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la agencia en Washington, en referencia a las actuales tensiones entre Estados Unidos e Irán.

“La Oficina Federal de Investigación quiere hablar con usted para que nos ayude a detener a Witt y llevarla ante la justicia”, agregó Wierzbicki, quien informó que Monica era una oficial de inteligencia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y que, en el 2008, su trabajo consistió en misiones que la llevaron a Medio Oriente.

La deserción de Monica Witt

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, en el 2019, el entonces fiscal general John Demers alegó que Irán había reclutado a Witt y que, tras su deserción, reveló la existencia de un “programa de recopilación altamente clasificado” y la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense, con lo que puso en riesgo su vida.

En la misma acusación, la fiscalía de EE. UU. expresó que, desde enero del 2012 hasta mayo del 2015, en Irán y otros lugares fuera de Norteamérica, Monica Witt conspiró con los iraníes para proporcionar documentos e información relacionados con la defensa nacional, con la intención de que fueran utilizados en perjuicio de Estados Unidos.

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Por lo tanto, de acuerdo con la acusación de John Demers, tras la deserción de Monica, los funcionarios del Gobierno iraní le proporcionaron a Witt “bienes y servicios, incluidos vivienda y equipo informático”, para facilitar su trabajo. Sin embargo, por ahora se desconoce si cuenta con un abogado en los Estados Unidos que la represente.

Dadas las circunstancias, el entonces fiscal general también imputó a cuatro iraníes por los cargos de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado. Por ello, como se trata de delitos federales graves, las condenas pueden conllevar hasta 5 años de prisión, aunque podrían aumentar dependiendo de cada caso.

La especialista en inteligencia de la Fuerza Aérea

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Fox News, Witt era una especialista en inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y una agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales que prestó servicio en el Ejército entre 1997 y el 2008, antes de trabajar como contratista del Gobierno hasta el 2010.

“Su servicio militar y su trabajo como contratista le permitieron acceder a datos reservados y de alto secreto relacionados con la inteligencia exterior y el contraespionaje, incluidos los nombres reales de agentes encubiertos de la comunidad de inteligencia estadounidense”, concluyó el comunicado de prensa publicado por la Oficina Federal.