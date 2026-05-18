A 24 días de la Copa Mundial 2026: ¿Cuándo jugará la Selección de México la fase de grupos?

A 24 días de que comience la Copa del Mundo 2026, la Selección de México ya se prepara para disputar su tercer Mundial como local, con el objetivo de superar lo logrado en las ediciones de 1970 y 1986 y alcanzar por primera vez las semifinales del principal torneo internacional oficial de futbol masculino entre selecciones nacionales.

Las mejores dos participaciones de México en las Copas del Mundo se dieron cuando el Tricolor fue sede del Mundial, debido a que en 1970 cayó en cuartos de final ante Italia por 4-1 y en 1986 fue derrotado por Alemania en la misma instancia, en una tanda de penales marcada por las equivocaciones de Fernando Quirarte y Raúl Servín.

Ahora, cuatro décadas después de aquella fatídica tarde en el Estadio Universitario de Monterrey, la escuadra tricolor espera darle una nueva alegría a su afición y confía en que, de la mano del técnico mexicano Javier Aguirre, pueda superar los cuartos de final y colarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo, algo que nunca ha logrado.

Es más, de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), solamente la selección de los Estados Unidos ha logrado llegar hasta las semifinales de alguna Copa del Mundo, ya que en la edición de 1930 el conjunto de las barras y estrellas superó la primera fase y se posicionó entre los cuatro mejores.

México en la fase de grupos del 2026

11 de junio - México vs. Sudáfrica: 13:00 hrs

Dieciséis años después, las selecciones de México y Sudáfrica volverán a disputar el partido inaugural de una Copa del Mundo, solo que en esta ocasión el encuentro no será en el Soccer City de Johannesburgo, como en la edición del 2010, sino que se llevará a cabo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, frente a 87 mil espectadores.

El jueves 11 de junio, a las 13 horas de Guatemala, el balón rodará por primera vez en la Copa Mundial del 2026 y este encuentro será histórico, ya que el recinto deportivo de la capital mexicana albergará su tercer duelo inaugural mundialista, lo que reafirma su relevancia entre las sedes del principal torneo oficial entre selecciones nacionales.

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18 de junio - México vs. Corea del Sur: 19:00 hrs

Al igual que en la fase de grupos de Rusia 2018, México y Corea del Sur se verán las caras en la primera ronda de la Copa del Mundo, por lo que la selección asiática intentará vengarse de lo sucedido en la ciudad de Rostov del Don hace ocho años, cuando los delanteros Carlos Vela y Javier Hernández la dejaron fuera de ese Mundial.

Tras su debut contra Sudáfrica, el conjunto dirigido por el entrenador Javier Aguirre viajará al estado de Jalisco para disputar este compromiso ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Por lo tanto, este encuentro busca reforzar la presencia del anfitrión en distintos puntos del país y llevar la fiesta mundialista al occidente de México.

24 de junio - República Checa vs. México: 19.00 hrs

La última invitada fue la selección de República Checa, que clasificó a la Copa del Mundo el pasado 31 de marzo tras disputar los duelos finales del repechaje en Europa, donde los checos se impusieron a Dinamarca en penales y volvieron a un Mundial por primera vez en dos décadas, luego de su participación en la edición de Alemania 2006.

La Selección de México y República Checa se han enfrentado solamente una vez en los Mundiales, debido a que hace más de seis décadas, en la edición de Chile 1962, el Tricolor derrotó 3-1 a los checos en la ciudad de Viña del Mar y de esa manera consiguió su primer triunfo en las Copas del Mundo, aunque no fue suficiente para avanzar.