Pumas vs. Cruz Azul: Fechas, horarios y por dónde ver la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Durante la noche del pasado domingo 17 de mayo, los Pumas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) derrotaron al Pachuca 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario y clasificaron a su primera final de la Liga MX en más de un lustro, desde el subcampeonato conseguido ante León en el Torneo Guardianes 2020, hace 6 años.

En la gran final del Torneo Clausura 2026 enfrentarán al Cruz Azul, que en las semifinales eliminó a uno de los favoritos para llevarse el título: el Club Deportivo Guadalajara, que fue incapaz de hacer valer la localía y cayó 1-2 ante la Máquina Celeste en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, frente a casi 49 mil aficionados de Chivas.

Esta será la primera final del Cruz Azul desde el Torneo Clausura 2024, hace dos años, cuando la Máquina Celeste cayó 2-1 en el global ante el Club América. Sin embargo, el conjunto cementero sabe lo que es ser campeón en esta década, debido a que derrotó 2-1 a Santos Laguna en el Torneo Guardianes 2021, hace un lustro.

Por su parte, los Pumas de la UNAM llevan quince años sin portar la corona del futbol mexicano, dado que el último campeonato que consiguieron los auriazules fue el Torneo Clausura 2011, hace más de una década, cuando los dirigidos por el técnico mexicano Guillermo Vázquez derrotaron 3-2 al ahora desaparecido Monarcas Morelia.

Final del Torneo Clausura 2026

Por reglamento, el juego de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX debe disputarse el jueves 21 de mayo, mientras que el domingo 24 de mayo se jugará el partido definitivo por el título. Por lo tanto, con base en la posición de la tabla, Cruz Azul (tercero) deberá cerrar de visita ante unos Pumas (primeros) que buscan la corona.

Ante esta situación, el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se jugará el jueves 21 de mayo a las 20.00 horas de Guatemala en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a la renovación del Estadio Banorte, a tan solo 24 días de que comience la Copa del Mundo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

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Posteriormente, la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 19.00 horas de Guatemala en el Estadio Olímpico Universitario, donde más de 72 mil felinos apoyarán a los Pumas de la UNAM en la búsqueda de su octavo título de Primera División, para empatar a León y Tigres.

En Centroamérica, los dos encuentros se podrán ver a través del canal de televisión TUDN, que será el encargado de transmitir el reencuentro entre Cruz Azul y Pumas en una final de la Liga MX después de 45 años, en una serie llena de historia, rivalidad y una cuenta pendiente que el futbol mexicano no veía desde la temporada 1980-81.

Cruz Azul vs. Pumas

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión ESPN, el historial de la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha llevado a que las aficiones denominen este partido como el “clásico de la obsesión”, debido a que las burlas, críticas y exigencias entre los fanáticos han generado un ambiente “obsesivo” cada vez que ambos clubes se enfrentan.

Sin embargo, en las últimas cinco décadas estos clubes solamente han disputado en dos ocasiones la final de la Liga MX en Primera División, ya que sus enfrentamientos definieron la temporada 1978-79, que terminó con el título para Cruz Azul, mientras que la revancha ocurrió en la campaña 1980-81, cuando Pumas conquistó el trofeo.