¿De qué murió Tom Kane? La legendaria voz de Yoda, el profesor Utonium y más de 15 caricaturas

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo, el sitio web y medio de entretenimiento TMZ informó que el actor de voz estadounidense Thomas “Tom” Kane Roberts, famoso por interpretar a Yoda en el universo animado de Star Wars y por dar vida al profesor Utonium, falleció a los 64 años en un hospital de Kansas City, en Misuri.

La noticia también fue confirmada por su representante, Zach McGinnis, quien detalló que el actor de voz murió acompañado de su familia. “Aunque su voz ya no se escuche, los personajes, las historias y el amor que le dio al mundo vivirán para siempre”, expresó el estratega que gestionó gran parte de la carrera de Thomas Kane.

Esto se debe a que, durante más de tres décadas, Tom Kane construyó una de las trayectorias más reconocidas dentro del doblaje y la actuación de voz en Estados Unidos, al punto de que su interpretación de Yoda en Star Wars lo convirtió en una figura muy importante para millones de seguidores de la saga espacial creada por George Lucas.

Adicionalmente, el legendario maestro Jedi participó en decenas de producciones relacionadas con Star Wars, donde fungió como narrador y dio voz a múltiples personajes dentro del universo galáctico, aunque otra generación de espectadores lo recuerda por su labor en Las Chicas Superpoderosas, donde interpretó al querido profesor Utonium.

¿De qué murió Tom Kane?

El representante de Tom Kane, Zach McGinnis, le confirmó a TMZ que el actor de voz estadounidense, de 64 años, falleció debido a complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió en diciembre del 2020, hace más de cinco años, ya que el episodio afectó severamente su capacidad para hablar y lo obligó a retirarse de la actuación.

Tras el derrame cerebral, Tom Kane sufrió afasia, un trastorno neurológico adquirido que afecta la capacidad de producir, comprender, leer o escribir el lenguaje. Por ello, el actor de voz tenía dificultades para hablar, articular, comprender el lenguaje y encontrar las palabras correctas, lo que lo mantuvo alejado del doblaje durante un lustro.

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A pesar de eso, la voz de Tom Kane estará presente para siempre en importantes franquicias de series animadas y videojuegos, dado que entre sus trabajos más conocidos aparecen títulos de la saga Call of Duty y otras colaboraciones con Marvel, DC Comics y Cartoon Network, que recordó al actor mediante una publicación en redes sociales.

“Descansa en paz, profesor Utonium. Gracias, Tom Kane, por prestar tu voz al padre de tres niñas perfectas y por llevar la Fuerza a millones de fanáticos. Vivirás para siempre en nuestros recuerdos de la infancia”, agregó el canal infantil de televisión, que destacó la participación del actor estadounidense en el programa Las chicas superpoderosas.

Tom Kane: Activo y reconocido

Debido a que a lo largo de su carrera participó en decenas de proyectos de animación, videojuegos, comerciales y narraciones, Tom Kane se convirtió en uno de los actores de voz más activos y reconocidos de todo Hollywood, de manera que ganó reconocimiento internacional y múltiples premios por sus trabajos en series animadas.

Conforme a lo expuesto por TMZ, el estilo vocal profundo y versátil de Thomas Kane le permitió interpretar a héroes, villanos, científicos, narradores y figuras fantásticas que marcaron la infancia y adolescencia de millones de personas alrededor del mundo. Lamentablemente para él, un derrame cerebral afectó su capacidad de comunicación.