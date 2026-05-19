¿Se acaban los vuelos baratos? La quiebra de Spirit preocupa a los viajeros en Estados Unidos

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la quiebra de Spirit Airlines dejó a un sector del mercado con la incertidumbre de poder acceder a boletos de avión tan baratos como los que ofrecía la aerolínea de ultrabajo costo durante la próxima temporada de verano en Estados Unidos, que inicia en junio.

“Les pedimos disculpas a todos, especialmente a aquellos estadounidenses que ahora podrían quedar completamente excluidos de viajar”, declaró el abogado principal de Spirit Airlines, Marshall Huebner, ante un tribunal de Estados Unidos, unos días después del cese de operaciones de la aerolínea de ultrabajo costo el domingo 3 de mayo.

Esto se debe a que la dificultad para encontrar boletos tan accesibles como los de Spirit Airlines se agravó por el incremento en los costos del combustible para aviones, ligado a la guerra en el Medio Oriente, lo que ha elevado las tarifas aéreas y los cargos asociados en toda la industria de la aviación comercial, no solo en Estados Unidos.

Adicionalmente, dos de las aerolíneas de bajo costo restantes en el territorio de los Estados Unidos, Sun Country y Allegiant, acaban de concretar una fusión que refleja lo difícil que se ha vuelto operar este tipo de compañías, presionadas por los precios volátiles del combustible, la inflación y una competencia cada vez más intensa en el país.

El incierto panorama para los viajes económicos

Dadas las circunstancias, tras el abrupto cese de operaciones de Spirit Airlines, los viajeros de bajo presupuesto en Estados Unidos viven un escenario inédito que pone a prueba la medida que elimina una de las principales opciones económicas del sector aéreo e intensifica la expectativa ante la llegada de la temporada más alta de viajes.

De acuerdo con el abogado de la compañía, el impacto deja fuera del mercado a los usuarios que dependían de los precios accesibles de la aerolínea, ya que, mientras Spirit atraía a clientes motivados por el precio del boleto, las compañías tradicionales pueden generar ingresos con mayor facilidad para compensar los costos del combustible.

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Además, aunque durante años las aerolíneas de bajo costo prosperaron al ofrecer tarifas que las tradicionales no podían igualar, esa ventaja se debilitó a medida que las compañías mejoraron su capacidad para adaptar precios, mientras otras alternativas más económicas comenzaron a enfocarse en clientes con mayor poder adquisitivo.

Por lo tanto, en la actualidad, las grandes operadoras pueden vender algunos asientos básicos a precios similares a los de Spirit y, al mismo tiempo, cobrar más por boletos estándar en el resto de la aeronave, además de ofrecer cabinas prémium, programas de recompensas, viajes corporativos, cargos adicionales y algoritmos de precios.

La ola de presiones financieras

De conformidad con el abogado de Spirit Airlines, “el impacto acumulado de la volatilidad energética, la presión inflacionaria y la superioridad estructural de las grandes líneas aéreas diezmó el número de actores del sector económico, lo que dejó a los viajeros que buscan vuelos baratos con opciones cada vez más limitadas” en EE. UU.

Frente a este escenario, la desaparición de Spirit no es el único obstáculo para quienes planifican viajes, a una semana del inicio de la temporada de verano en Estados Unidos, ya que el aumento en los costos del combustible de aviación, vinculado a la guerra, ha impulsado las tarifas aéreas en toda la industria de la aviación comercial.