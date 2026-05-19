La sexta de Cristiano Ronaldo: Estos son los convocados de Portugal para la Copa del Mundo

Durante la mañana de este martes 19 de mayo, el director técnico español Roberto Martínez presentó a los 26 convocados de Portugal para la Copa Mundial del 2026 y demostró que los lusos figuran entre las selecciones más talentosas y fuertes del principal torneo internacional oficial de futbol masculino que se disputará en Norteamérica.

El capitán y máximo goleador histórico de Portugal, Cristiano Ronaldo, encabeza una lista con nombres destacados y disputará su sexta Copa Mundial, un acontecimiento que también podría igualar el delantero argentino Lionel Messi cuando el entrenador Lionel Scaloni presente la lista oficial de la Albiceleste, vigente campeona del mundo.

Sin embargo, a diferencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo aún no ha llevado a su selección a una final de la Copa del Mundo. Su mejor participación fue en el Mundial de Alemania 2006, en el que debutó, cuando Portugal alcanzó las semifinales y luego fue superado por la selección de Francia, encabezada por Zinedine Zidane y Thierry Henry.

Posteriormente, Portugal fue eliminado en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014; en los octavos de final de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018; y en los cuartos de final de Catar 2022, torneo que muchos consideraban la última Copa Mundial de Cristiano Ronaldo. No obstante, a sus 41 años, el astro considera que aún puede ayudar a su país.

Los convocados de Portugal para la Copa Mundial 2026

Porteros:

Diogo Costa - FC Porto

José Sá - Wolverhampton Wanderers

Rui Silva - Sporting C. P.

Ricardo Velho - Gençlerbirliği

Defensores:

Diogo Dalot - Manchester United

Matheus Nunes - Manchester City

Nelson Semedo - Fenerbahçe

João Cancelo - FC Barcelona

Nuno Mendes - Paris Saint-Germain

Gonçalo Inácio - Sporting C. P.

Renato Veiga - Villarreal CF

Rúben Dias - Manchester City

Tomás Araújo - S. L. Benfica

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Mediocampo:

Rúben Neves - Al-Hilal FC

Samuel Costa - RCD Mallorca

João Neves - Paris Saint-Germain

Vitinha - Paris Saint-Germain

Bruno Fernandes - Manchester United

Bernardo Silva - Manchester City

Delanteros:

João Félix - Al-Nassr FC

Francisco Trincão - Sporting C. P.

Francisco Conceição - Juventus

Pedro Neto - Chelsea FC

Rafael Leão - AC Milan

Gonçalo Guedes - Real Sociedad

Gonçalo Ramos - Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr FC

El grupo de Portugal en el Mundial 2026

En la Copa Mundial del 2026, la selección de Portugal compartirá el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, por lo que el cuadro luso parte como gran favorito para terminar en el primer lugar de la agrupación y avanzar sin mayores complicaciones a los dieciseisavos de final junto a los colombianos.