Fútbol Internacional
La sexta de Cristiano Ronaldo: Estos son los convocados de Portugal para la Copa del Mundo
Roberto Martínez presentó a los 26 convocados de Portugal para la Copa Mundial del 2026 y confirmó que los lusos figuran entre las selecciones más talentosas.
El delantero Cristiano Ronaldo reacciona tras fallar un penalti durante el partido entre Portugal e Irlanda en el estadio Alvalade de Lisboa. (Foto Prensa Libre: EFE)
Durante la mañana de este martes 19 de mayo, el director técnico español Roberto Martínez presentó a los 26 convocados de Portugal para la Copa Mundial del 2026 y demostró que los lusos figuran entre las selecciones más talentosas y fuertes del principal torneo internacional oficial de futbol masculino que se disputará en Norteamérica.
El capitán y máximo goleador histórico de Portugal, Cristiano Ronaldo, encabeza una lista con nombres destacados y disputará su sexta Copa Mundial, un acontecimiento que también podría igualar el delantero argentino Lionel Messi cuando el entrenador Lionel Scaloni presente la lista oficial de la Albiceleste, vigente campeona del mundo.
Sin embargo, a diferencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo aún no ha llevado a su selección a una final de la Copa del Mundo. Su mejor participación fue en el Mundial de Alemania 2006, en el que debutó, cuando Portugal alcanzó las semifinales y luego fue superado por la selección de Francia, encabezada por Zinedine Zidane y Thierry Henry.
Posteriormente, Portugal fue eliminado en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014; en los octavos de final de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018; y en los cuartos de final de Catar 2022, torneo que muchos consideraban la última Copa Mundial de Cristiano Ronaldo. No obstante, a sus 41 años, el astro considera que aún puede ayudar a su país.
Los convocados de Portugal para la Copa Mundial 2026
Porteros:
- Diogo Costa - FC Porto
- José Sá - Wolverhampton Wanderers
- Rui Silva - Sporting C. P.
- Ricardo Velho - Gençlerbirliği
Defensores:
- Diogo Dalot - Manchester United
- Matheus Nunes - Manchester City
- Nelson Semedo - Fenerbahçe
- João Cancelo - FC Barcelona
- Nuno Mendes - Paris Saint-Germain
- Gonçalo Inácio - Sporting C. P.
- Renato Veiga - Villarreal CF
- Rúben Dias - Manchester City
- Tomás Araújo - S. L. Benfica
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Mediocampo:
- Rúben Neves - Al-Hilal FC
- Samuel Costa - RCD Mallorca
- João Neves - Paris Saint-Germain
- Vitinha - Paris Saint-Germain
- Bruno Fernandes - Manchester United
- Bernardo Silva - Manchester City
Delanteros:
- João Félix - Al-Nassr FC
- Francisco Trincão - Sporting C. P.
- Francisco Conceição - Juventus
- Pedro Neto - Chelsea FC
- Rafael Leão - AC Milan
- Gonçalo Guedes - Real Sociedad
- Gonçalo Ramos - Paris Saint-Germain
- Cristiano Ronaldo - Al-Nassr FC
El grupo de Portugal en el Mundial 2026
En la Copa Mundial del 2026, la selección de Portugal compartirá el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, por lo que el cuadro luso parte como gran favorito para terminar en el primer lugar de la agrupación y avanzar sin mayores complicaciones a los dieciseisavos de final junto a los colombianos.
- Si Portugal avanza como primero, podría enfrentar al tercer lugar del Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia o Turquía.
- Si Portugal avanza como segundo, enfrentará al segundo lugar del Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.
- Si Portugal avanza como tercero, podría enfrentar al primer lugar del Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.
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