Raúl Castro es imputado por Estados Unidos: ¿cuál es el caso de 1996 por el que se le señala?

Durante la mañana de este miércoles 20 de mayo, diversos congresistas republicanos afirmaron que la acusación presentada por las autoridades estadounidenses contra el general y político cubano Raúl Castro, quien fue presidente de Cuba desde el 2008 hasta el 2018, representa una manera de “hacer justicia” para todos los cubanos.

“Todo indica que Raúl Castro está en la lista de los malos. Por eso hoy es un día glorioso para los cubanos, porque la ayuda ha llegado y porque Estados Unidos, después de 67 años, ha decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas”, agregó María Elvira Salazar, representante del distrito de Florida.

Por lo tanto, Elvira Salazar, quien representa a uno de los distritos con mayor presencia de exiliados cubanos en Miami, celebró como “un antes y un después” el anuncio del caso federal contra el menor de los Castro, relacionado con el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas.

Adicionalmente, este anuncio coincide con la fecha de la toma de posesión del primer presidente elegido democráticamente en Cuba, en mayo de 1902, fecha que la comunidad cubana en EE. UU. reivindica como el Día de la Independencia y que La Habana rechaza por considerarla el inicio de una república bajo tutelaje estadounidense.

Acusación contra Raúl Castro

“Esto no solamente es hacer justicia para Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre —los fallecidos en el derribo de las avionetas—, sino también para el pueblo cubano, que lleva años esperando que Estados Unidos, el gran vecino del norte, lo ayude”, añadió el político republicano Mario Rafael Díaz-Balart.

A su vez, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito congresional de Florida advirtió que “es lamentable” que se acuse al general y político cubano Raúl Castro, de 94 años, solo por este incidente de febrero de 1996, porque el exmandatario cubano “tiene muchos más delitos” por los que responder.

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Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado a los cubanos para que apoyen la “nueva Cuba” propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechacen a las élites militares que, según dijo, solo se han enriquecido a costa del pueblo, en referencia al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, culpó al Gobierno cubano de la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación. Por ello, las palabras de Rubio llegan en medio de las renovadas presiones y amenazas del presidente Trump de que se hará con el control de la isla “de una manera u otra”.

Los cargos contra Raúl Castro

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Fox News, el exmandatario cubano Raúl Castro fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de cargos que incluyen asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, en referencia a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate en 1996.

Dadas las circunstancias, según documentos judiciales, el Gobierno de los Estados Unidos imputó al expresidente de Cuba por la destrucción de una aeronave y por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace más de tres décadas, por lo que presentó los cargos en la corte federal del Distrito Sur de Florida.