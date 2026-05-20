Derribo de avionetas en 1996: Toda la cronología del caso por el que EE. UU. acusaría a Raúl Castro

El Gobierno de los Estados Unidos prepara una acusación penal contra Raúl Modesto Castro, el general y político cubano que fue presidente de Cuba desde el 24 de febrero del 2008 hasta el 18 de abril del 2018, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996.

Este hecho causó la muerte de cuatro pilotos estadounidenses y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos buscará procesar el caso que ocurrió hace más de 30 años, debido a que los aviones militares cubanos derribaron las dos avionetas civiles del grupo opositor Hermanos al Rescate en el espacio aéreo más cercano a Cuba.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la acusación penal contra Castro representa un endurecimiento de la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el exmandatario cubano de 94 años, lo que intensifica las tensiones diplomáticas más de tres décadas después de los hechos.

Frente a este escenario, la acusación formal podría anunciarse en Miami, Florida, este miércoles 20 de mayo, lo que marcaría un hito legal por crímenes ocurridos durante la crisis de 1996 en Cuba, caracterizada por la parálisis productiva tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por una aguda tensión diplomática con EE. UU.

Cronología del caso Raúl Castro

Sábado 24 de febrero de 1996

Durante la mañana del pasado sábado 24 de febrero de 1996, hace más de tres décadas, aviones de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) salieron en busca de tres avionetas de Hermanos al Rescate, una organización humanitaria de exiliados cubanos en Miami, conocida por rescatar balseros en el estrecho de Florida.

De acuerdo con la cadena de televisión Univisión, el escuadrón de aviadores civiles cubano-estadounidenses salvó, durante mucho tiempo, a los balseros provenientes de Cuba en el estrecho de Florida, al lanzarles agua y comida, además de marcar su ubicación exacta a los guardacostas de los Estados Unidos para que los pudieran rescatar.

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Sin embargo, durante la tarde del 24 de febrero de 1996, dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate fueron destruidas en el aire por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que causó la muerte de los pilotos de la organización humanitaria de exiliados: Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

A pesar de eso, la tercera avioneta de Hermanos al Rescate logró escapar. A bordo viajaban cuatro exiliados cubanos, incluidos los dos líderes de la organización, José Basulto y Sylvia Iriondo, activistas, aviadores y disidentes cubanos que posteriormente demandaron al Gobierno de Cuba por el derribo de las aeronaves de su escuadrón.

Un antes y un después

“Dos de las tres avionetas fueron derribadas con misiles soviéticos que los rusos le habían suministrado al Gobierno de Cuba. Imagínense, eso es algo para lo que uno no puede prepararse”, agregó José Basulto durante una entrevista con Univisión, tras resaltar que solo realizaba misiones para salvar a cubanos que cruzaban el mar en balsas.

Por su parte, Sylvia Iriondo, quien en su momento comenzaba a ayudar a refugiados cubanos necesitados en Miami, señaló que la organización mantenía la esperanza: “Esa esperanza humana dentro de nuestros corazones de que, a lo mejor, en cualquier momento podíamos volver a escuchar las voces de nuestros hermanos”, argumentó.

No obstante, según Basulto e Iriondo, ese sábado 24 de febrero de 1996 marcó un antes y un después en las relaciones entre el Gobierno estadounidense del entonces presidente Bill Clinton y el régimen cubano de Fidel Castro, ya que dos semanas después Estados Unidos incrementó las sanciones contra las autoridades de La Habana.