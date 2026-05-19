Aumenta el número de muertos: ¿Qué tan preocupante es el nuevo brote de ébola en África?

Durante la mañana de este martes 19 de mayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que está “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad” del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras las autoridades locales advierten que el número de muertos sigue creciendo.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense CNN, el brote fue impulsado por el virus Bundibugyo, un agente infeccioso microscópico acelular que puede causar la enfermedad del ébola y que en la actualidad afecta principalmente a la remota provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, en África.

Asimismo, de acuerdo con el director general de la OMS, el biólogo y político etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasta la mañana de este martes 19 de mayo se habían registrado 131 muertes relacionadas con este brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, país que actualmente tiene más de 530 casos sospechosos.

“He venido diciendo que lo más llamativo es cuánto aprendimos y con qué rapidez lo hicimos. No cabe duda de que esto es probablemente mucho peor de lo que creemos en este momento. Sospecho que el número real de casos es muy superior al que se está notificando”, agregó Adhanom, tras conversar con el ministro de Salud de Uganda.

Preocupación por el brote de ébola

Según la cadena británica BBC, aunque el gobierno de Uganda asegura que sus equipos trabajan para contener la enfermedad, en las últimas horas se han encendido las alarmas por la confirmación de más casos, por lo que la propagación también fue confirmada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Sin embargo, de conformidad con el director general de la OMS, el riesgo que el ébola representa para el mundo entero sigue siendo minúsculo, dado que incluso durante el brote del 2016 solamente se registraron unos pocos casos fuera de África y la mayoría correspondía a trabajadores sanitarios que se habían ofrecido como voluntarios.

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“A pesar de esto, el escenario refleja que la situación es lo suficientemente compleja como para requerir coordinación internacional”, afirmó la doctora Amanda Rojek, del Instituto de Ciencias de las Pandemias de la Universidad de Oxford, quien expresó su preocupación por “la magnitud” del brote, al que ya calificó como una emergencia.

Por su parte, la doctora Daniela Manno, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, aseguró que la República Democrática del Congo cuenta con una amplia experiencia en el manejo de brotes de ébola y que la respuesta es “significativamente más sólida que hace unos años”, por lo que no habrá una pandemia como la del covid.

Ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

Dadas las circunstancias, EE. UU. limitó la entrada de personas provenientes de la región afectada, justo cuando un estadounidense dio positivo en la República Democrática del Congo, por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África criticaron la medida y afirmaron que las prohibiciones pueden perturbar la vida.

No obstante, la OMS declaró que la epidemia de ébola es una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, de manera que advirtió que la alta tasa de positividad y el creciente número de casos y muertes apuntan a “un brote potencialmente mucho mayor de lo que actualmente se detecta y reporta” en los países africanos.