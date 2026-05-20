Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa

Durante la tarde de este 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció nuevas sanciones contra 14 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, una organización criminal transnacional mexicana dedicada al narcotráfico y a otras actividades delictivas, así como a sus operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Mediante un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se detalló que entre los señalados se encuentran Armando de Jesús Ojeda Áviles y Jesús González Peñuelas, cabecillas de una red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y lavado de dinero por medio de criptomonedas.

Por lo tanto, de acuerdo con la OFAC, tanto Ojeda Áviles como González Peñuelas operan en el estado mexicano de Sinaloa y están ligados a Los Chapitos, nombre con el que se conoce a la facción liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Colorado.

Además, según la OFAC, Ojeda y González participaron en la supervisión del envío de droga hacia EE. UU. y posteriormente coordinaron la recolección de efectivo en el territorio de los Estados Unidos, el cual presuntamente proviene de la venta de fentanilo, un potente opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y la morfina.

México investiga a los vinculados al Cártel de Sinaloa

Dadas las circunstancias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció que investigará a todos los señalados por Washington D. C. por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes u operaciones con recursos de procedencia ilícita en la nación.

Por su parte, a través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda de México informó que reforzará las acciones contra los sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionados con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por Estados Unidos.

Lea más sobre el derribo de avionetas en 1996: Toda la cronología del caso por el que EE. UU. acusaría a Raúl Castro

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, apuntó la dependencia gubernamental responsable de gestionar finanzas.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda recordó que la UIF mantiene “coordinación permanente” con autoridades internacionales para “proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados con operaciones con recursos de procedencia ilícita”, ya que EE. UU. acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Empresas y restaurantes sancionadas

Conforme a lo expuesto por la cadena de radio mexicana Grupo Fórmula, otro de los sancionados es el empresario Alfredo Orozco Romero, cobrador de deudas por envíos de cocaína y dueño de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, así como del restaurante Gorditas Chiwas, operado por su madre, Amalia Margarita Romero Moreno.

Frente a este escenario, las sanciones del Gobierno estadounidense consisten en el bloqueo de su patrimonio en Estados Unidos, así como de cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente, de forma individual o conjunta en un 50%, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de Sinaloa en EE. UU. y México.